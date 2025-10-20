Când începe și când se încheie vacanța de toamnă 2025

Anul școlar 2025–2026 a început pe 8 septembrie 2025, iar Modulul 1 se desfășoară între 8 septembrie și 24 octombrie 2025.

După această perioadă, elevii vor intra în vacanța de toamnă, de o săptămână, până pe 3 noiembrie 2025, când începe Modulul 2.

Aceasta este prima dintre cele cinci perioade de vacanță prevăzute în structura anului școlar, fiind urmată de vacanța de iarnă, cea de ski (stabilită de fiecare județ în parte), vacanța de primăvară și cea mare de vară.

Când revin elevii la școală

După vacanța de toamnă, elevii se întorc la ore pe luni, 3 noiembrie 2025, când începe Modulul 2, care se va încheia pe 19 decembrie 2025, înaintea vacanței de iarnă.

Modulul 2 va fi urmat de o nouă perioadă de pauză, iar apoi cursurile vor continua în 2026, conform structurii stabilite de Ministerul Educației.

Calendarul vacanțelor în anul școlar 2025–2026

Recomandări Noul PSD. Care ar fi diferența dintre un PSD condus de Ciolacu și unul în care șef este „camaradul” Grindeanu: „Vorbiți cu unul care a fost acolo, la masa deciziilor”

Structura modulelor de cursuri din anul școlar 2025-2026

Modulul 1: 8 septembrie – 24 octombrie 2025

Modulul 2: 3 noiembrie – 19 decembrie 2025

Modulul 3: 8 ianuarie – 6, 13 sau 20 februarie 2026 (în funcție de județ)

Modulul 4: 16 sau 23 februarie – 3 aprilie 2026 (stabilit local)

Modulul 5: 15 aprilie – 19 iunie 2026

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE