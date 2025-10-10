Vacanța de schi 2026 pe județe. Când intră elevii din București în libere

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, inspectoratele școlare au stabilit că vacanța de schi 2026 va fi cuprinsă între 9 februarie și 1 martie 2026. Elevii vor beneficia de această săptămână liberă din februarie în mod diferit în funcție de județ. Astfel, trei județe au ales intervalul 9-15 februarie, în timp ce 22 de județe au optat pentru perioada 16-22 februarie. Restul județelor au programat vacanța mobilă între 23 februarie și 1 martie 2026, potrivit digi24.

În perioada 9-15 februarie 2026 vor avea vacanța de schi elevii din județele: Județele Bistrița-Năsăud, Cluj și Timiș;

În perioada 16-22 februarie 2026 vor avea vacanța de schi elevii din județele: Bihor, Sălaj, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin, Vâlcea, Gorj, Olt, Dolj, Mehedinți, Argeș, Brașov, Dâmbovița, Teleorman, Prahova, Ilfov, București, Buzău, Ialomița, Călărași, Tulcea, Iași;

În perioada 23 februarie – 1 martie 2026 vor fi în vacanța de schi elevii din județele: Satu Mare, Maramureș, Suceava, Botoșani, Alba, Sibiu, Mureș, Harghita, Covasna, Neamț, Bacău, Vrancea, Galați, Vaslui, Brăila, Constanța, Giurgiu.

Vacanțele elevilor în anul școlar 2025-2026

Vacanța de toamnă din octombrie 2025: sâmbătă, 25 octombrie – duminică, 2 noiembrie 2025. Cursurile se reiau luni, 3 noiembrie, odată cu debutul celui de-al doilea modul, care se va desfășura până vineri, 19 decembrie 2025.

Vacanța de iarnă va începe sâmbătă, 20 decembrie 2025 și va dura până miercuri, 7 ianuarie 2026.

Vacanța de schi/vacanța mobilă – o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 9 februarie – 1 martie 2026;

Vacanța de Paște/de primăvară: 4 aprilie 2026 – 14 aprilie 2026;

Vacanța de vară: 20 iunie 2026 – 6 septembrie 2026.

Primul modul de cursuri a început în data de 8 septembrie și se va sfârși în ziua de 24 octombrie.

Structura anului școlar 2025-2026. Când încep și când se termină modulele de cursuri

Primul modul de cursuri: de luni, 8 septembrie 2025 până vineri, 24 octombrie 2025;

Al doilea interval de cursuri: de luni, 3 noiembrie – până vineri, 19 decembrie 2025;

Al treilea modul de cursuri: de joi, 8 ianuarie 2026 – până vineri, 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026 sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în urma consultărilor cu elevii, cu părinţii/reprezentanţii legali ai acestora şi cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităţilor de învăţământ;

Al patrulea interval de cursuri: de luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026 sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026. Ultimul modul de cursuri: de miercuri, 15 aprilie 2026 – până vineri 19 iunie 2026.

Vacanța de schi, cunoscută și sub numele de vacanță mobilă, este programată în luna februarie. Perioada exactă este decisă de fiecare inspectorat școlar județean, inclusiv de Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB). Vacanța de schi se desfășoară în timpul sezonului rece pentru a le oferi elevilor posibilitatea de a merge la schi, pentru a practica alte sporturi de iarnă, pentru a se relaxa și a se bucura de zăpadă.

