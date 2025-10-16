A fost anchetată după ce s-a predat singură poliției

Louise Shackleton era investigată pentru sinucidere asistată încă din decembrie 2024, după ce s-a predat poliției din North Yorkshire imediat după moartea soțului ei, Anthony. Bărbatul, în vârstă de 59 de ani, suferea de o boală degenerativă a neuronului motor și decisese să-și pună capăt vieții într-o clinică elvețiană.

În aprilie, femeia declarase pentru Sky News că își asumă tot ce a făcut: „Am recunoscut că am comis o crimă, dar nu regret. I-am permis soțului meu să facă ceea ce își dorea.”

Boala degenerativă a neuronului motor este un termen general care se referă la un grup de boli care duc la pierderea funcției nervilor motori din coloana vertebrală și creier. Scleroza laterală amiotrofică (ALS) este cea mai frecventă formă de MND.

Poliția: „O anchetă complexă și sensibilă”

După luni de investigații, autoritățile din North Yorkshire au anunțat că nu vor lua nicio măsură împotriva femeii.

„Aceasta a fost o anchetă complexă și sensibilă, care a necesitat o analiză detaliată din partea Serviciului Procuraturii Coroanei. Deși testul probatoriu pentru sinuciderea asistată a fost îndeplinit, s-a decis că nu este în interesul public să se inițieze urmărirea penală”, a transmis poliția într-un comunicat oficial.

„Nu am comis nicio crimă. L-am ajutat să moară cu demnitate”

Reacția Louisei Shackleton a venit imediat după decizia autorităților. Ea a spus că nu este surprinsă, dar este dezamăgită că procesul a durat atât de mult.

„În realitate, nu am comis nicio crimă. L-am ajutat pe soțul meu să ajungă acolo unde își dorea și să moară cu demnitate. A murit așa cum a trăit, cu demnitate”, a declarat văduva.

Ea a adăugat că regretul cel mai mare este faptul că și alte familii trec prin aceleași drame. „Oamenii nu ar trebui tratați ca niște criminali în cele mai întunecate zile ale vieții lor. Este pur și simplu nedrept”, a spus ea.

„Mă doare inima că nu a putut muri acasă”

Louise Shackleton a mai spus că soțul ei și-ar fi dorit să-și încheie viața acasă, înconjurat de familie.

„Mă întristează și mă doare inima că, doar în Anglia, cel puțin o persoană pe săptămână trebuie să facă această călătorie spre Elveția. Iar familiile lor ajung să fie anchetate de poliție. Este un calvar pentru toți cei implicați”, a povestit ea.

Anthony i-a lăsat soției o ultimă scrisoare, găsită pe laptopul său după moarte.

Elveția a legalizat moartea asistată încă din 1942, cu condiția ca motivul să nu fie „egoist”. Țara este cunoscută pentru organizația Dignitas, care permite și cetățenilor străini să recurgă la sinuciderea asistată în condiții controlate.

Marea Britanie analizează dacă va adopta legea

Cazul Louisei Shackleton a relansat dezbaterea privind legalizarea morții asistate în Regatul Unit. Proiectul de lege, aflat acum în Parlamentul britanic, ar permite persoanelor cu boli în stadii terminale, cu o speranță de viață mai mică de șase luni, să își pună capăt vieții legal, cu sprijin medical.

Deocamdată, legea britanică interzice orice formă de ajutor la sinucidere, însă cazurile de urmărire penală sunt rare. Susținătorii proiectului vorbesc despre dreptul la demnitate, în timp ce opozanții se tem că legalizarea ar putea expune persoanele vulnerabile la presiuni sau abuzuri.

Votul pune Marea Britanie alături de Australia, Canada şi alte ţări, precum şi alături de unele state americane, în ceea ce priveşte legalizarea eutanasiei asistate.

După decizia poliției, Louise Shackleton a spus că va continua să susțină campania pentru legalizarea sinuciderii asistate.

