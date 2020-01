De Daria Maria Diaconu,

Paula Seliung: ” Draga de tine… Cât aș fi vrut să mai stai…

Cât aș fi vrut să îți mai spun cât te admir, ce exemplu de suflet minunat ești, pentru lumea asta. Cât aș fi vrut să ne fi văzut mai des!

Dumnezeu să te odihnească. Zbor lin, suflet frumos!

Am stat de vorba cu Cristina de doua ori în viața mea, ultima oară în urma prezentei mele la emisiunea ei. O ascultam fascinată și mă uimea cu puterea ei de a lupta pentru animale. Cu toate astea, parcă ne cunoaștem de o viață. Am făcut planuri să mergem să ne perfecționăm înotul, împreună. Nu s-a mai întâmplat și regret, trebuia să insist mai mult”.

Iuliana Tudor: „Cristina Țopescu s-a stins…de neînțeles!!!

Am acelasi sentiment ca în ziua în care s-a stins Andrei Gheorghe si toata lumea vorbea despre „marele om de radio”. Ca si el, Cristina nu prea mai avea loc în media ultimilor ani. Deși, Vorbim de un jurnalist vertical si profesionist. Poate ca ar trebui sa fim mai atenti si sa nu lăsăm ” la vatră” înainte de vreme oameni care au in sânge meseria asta. Pentru astfel de oameni jurnalismul înseamnă Viață. Nu le luati Viața înainte de vreme.

Cristina…nu pot sa-mi iau ramas bun…pentru ca nu pot… „.

Andreea Marin: „Sunt departe, m-am rupt de cotidian, aflu știri de acasa mai greu, dar cerul e deasupra noastră oriunde am fi… Doi oameni extraordinari, îngeri acum, sunt din nou împreună… Dumnezeu să-i odihnească… „.

Corina Chiriac: „Cu aproape 10 ani în urmă, Cristina opescu m-a sunat într-o zi și mi-a propus un interviu filmat. Am într-un hard undeva niște fotografii , am să le caut. Pentru filmare am ales un părculeț ascuns sub copacii crescuți de-a valma pe un deal din Cotroceni ,copaci pe care săptămină trecută încă nu-i tăiase nimeni…Întâlnirea a fost foarte agreabilă mai ales că noi două nu prea ne cunoșteam…Cristina și cu mine făceam în acea zi mai mult decât un interviu, căutăm fiecare să pătrundem decent în viața celeilalte. Astfel am aflat că avem amândouă cățel dar în rest suntem singure…Era pentru amîndouă interesantă întâlnirea dintre două femei în putere, cu cariere de succes, drăguțe, cunoscute dar singure în sensul lipsei unui

„Partener de viață”. Am pus între ghilimele fiindcă noțiunea de „partener de viață” este atît de uitată…Adică nu e vorba despre o ieșire în doi la un local sau o noapte-două în sens amoros temporar…nici de o căsătorie ușor monotonă…Ci de un PARTENERIAT AȘEZAT PE BAZE CĂ LUMEA…

Cu învățata atitudine scenică, eu am bravat întotdeauna la capitolul asta, conform bunului dicton strămoșesc „curaj găina că te tai „. Cristina nu. La întrebarea mea, a lăsat capul în jos și a schimbat cu altă întrebare discursul interviului. Nu era greu să remarci la ea acea sensibilitate despre care Lucian Blaga scria că” întreagă Lume mă doare că o rană „…Am revăzut-o ceva timp mai târziu, era trist-entuziasmată că se ocupa voluntar de un adăpost de căței abandonați, nedoriți și singuri în cuștile lor. Măcar pe ăia nu-i împușca pe atunci nimeni…Apoi n-am mai văzut-o nicăieri, nici la știri…și am uitat să mă întreb ce o mai fi făcând Cristina Topescu. Am aflat, azi noapte, ca toată lumea, cu uluire și nespusă părere de rău ! Scriu aceste rânduri în avion, la 10.000 de metri în aer. Stau la geam, singură pe două locuri și-mi laș ochii să hoinărească în zărea infinită, dincolo de munții albiți de puțină zăpada. Când se desprind de trup, sufletele noastre astrale nu mai simț frigul sau durerea…Așa povestesc cei care s-au întors cu părere de rău de „dincolo” unde se pare că e mult mai frumos decît „aici”.

Cristina, dacă ești cumva pe lângă munții ninși din zare, să-i treci cu bine ! Drum lin către Lumina și fie că bunul Dumnezeu să șteargă orice lacrimă din ochii tăi! Amin”.

Stelian Tănase: „Este o veste foarte tristă, eram foarte buni prieteni. Ne leagă o prietenie de aproape 30 de ani, am făcut multe emisiuni, am fost la multe evenimente, am vorbit multe subiecte.

Era o fată foarte sensibilă, se ocupa de câini și făcea asta cu foarte mult devotament. Își dădea toți banii ca să-i salveze, să le cumpere medicamente, să aibă grijă de ei. Era o persoană foarte deosebită.

Am vorbit ultima dată, cred, pe la jumătatea lui decembrie. Am făcut o emisiune despre un roman al meu, Marele Incendiator, dar după aceea ne-am mai văzut și ne-am mai auzit. Eram în legătură destul de strânsă. Eu am crezut, când am văzut că nu mai sună, că nu mai postează pe Facebook, că a plecat în străinătate într-o vacanță și cred că multă lume a crezut asta.

Condițiile în care a murit, singură în casă, nu știu ce s-a întâmplat că nu a putut să dea un telefon la 112, unui prieten, să mă fi sunat, sau pe altcineva… să fii singur în casă și nimeni să nu o caute, probabil că trebuia să petreacă sărbătorile cu cineva, erau lucruri de vorbit… și să cazi jos și să te găsească după atât de multe zile… Este o tragedie”, a spus Stelian Tănase la Digi24.

Cristina Țopescu a murit la vârsta de 59 ani. Vedeta TV a fost găsită decedată în locuința sa din Otopeni. Alerta a fost dată de o vecină, care a anunțat poliția că nu a mai văzut-o de trei săptămâni.

„Cristina Țopescu nu avea urme de violență pe trup, dar numai autopsia care se va realiza luni va arăta cauza morții”, a declarat ministrul de Interne, Marcel Vela.

FOTO: Hepta

