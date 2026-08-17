240 de cereri înregistrate în ultimele zile pentru restituirea CASS la CJP Buzău

În ultimele zile s-au înregistrat 240 de astfel de cereri, conform CJP Buzău, prin care pensionarii au solicitat restituirea banilor reținuți, relatează Agerpres. În acest context, oficialii instituției au subliniat faptul că reținerea contribuției la sănătate din pensiile care depăşesc 3.000 de lei este o măsură prevăzută de lege şi că nu există, în acest moment, niciun alt act normativ care să permită returnarea acelor sume.

De asemenea, reprezentanții instituției au explicat pe ce se bazează reținerea și motivul pentru care cererile nu se pot soluționa favorabil.

„Ca urmare a numărului mare de cereri adresate CJP Buzău, prin care beneficiarii de pensii, aflaţi în evidenţa acestei instituţii, au solicitat revocarea reţinerii contribuţiei de asigurări de sănătate, precum şi restituirea sumelor deja reţinute până în prezent, facem următoarele precizări: măsura reţinerii contribuţiei de asigurări de sănătate asupra veniturilor din pensii este reprezentată de prevederile art.154, alin.(1), art.155, alin.(1), lit.a^2 şi art.157^6 din Codul Fiscal, aşa cum a fost modificat prin Legea nr.141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare. Potrivit acestui cadru legal, începând cu data de 01.08.2025, pentru pensiile mai mari de 3.000 lei, se aplică CASS în procent de 10%, doar asupra părţii care depăşeşte plafonul de 3.000 lei”, se arată într-un comunicat al CJP Buzău.

Așadar, contribuţia de 10% nu se aplică întregii pensii, ci doar sumei care trece de pragul de 3.000 de lei.

Solicitările nu fac decât să îngreuneze activitatea instituției, conform Casei de Pensii

Conform Casei de Pensii, în actuala formă a legii, solicitările rămân fără finalitate și nu fac decât să îngreuneze activitatea instituției.

„În acest context, menţionăm că solicitările referitoare la restituirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, adresate CJP Buzău, sunt lipsite de temei juridic, dar şi de vreun efect favorabil solicitantului, în lipsa existenţei unui act normativ sau jurisdicţional (decizie a Curţii Constituţionale a României sau decizie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie), care să reglementeze expres revocarea acestei reţineri ori restituirea sumelor deja reţinute. Ca urmare a depunerii unui număr mare de solicitări cu acest obiect şi în lipsa posibilităţii legale de soluţionare favorabile, singurele efecte sunt aglomerarea nejustificată a activităţii instituţiei şi creşterea cheltuielilor acesteia”, a mai transmis instituţia.

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