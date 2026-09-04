China deține aproape un monopol asupra minereurilor rare

Conform Heute, în fiecare an, piața europeană primește 1,6 milioane de tone de astfel de materiale critice, majoritatea provenind din țări terțe, în special din China. „China deține aproape un monopol asupra minereurilor rare grele”, avertizează autorii studiului, care subliniază riscurile geopolitice pentru industria europeană din cauza acestei dependențe.

Europa generează tone de deșeuri electronice, dar colectează puțin

În paralel, Europa generează anual peste 13 milioane de tone de deșeuri electronice, dar rata de colectare oficială este de doar 43%. Restul dispozitivelor scoase din uz sunt fie aruncate, fie exportate ilegal, fie distruse necorespunzător, pierzând astfel resurse valoroase.

Dispozitivele elctronice vor trebui construite ca „bănci de materiale”, care să fie ușor de demontat

Pentru a contracara aceste pierderi, studiul propune adoptarea conceptului „Cradle to Cradle”. Acesta presupune proiectarea dispozitivelor electronice ca „bănci de materiale”, care să fie ușor de demontat, fără substanțe toxice și construite modular. În cazul aparatelor electrocasnice mari, cum ar fi mașinile de spălat, astfel de cicluri optimizate ar putea economisi până la 50% din materialele utilizate.

Rezultatele studiului au fost prezentate în cadrul târgului de tehnologie IFA de la Berlin, subliniind nevoia urgentă de a îmbunătăți gestionarea resurselor în Europa.

Care este situația din România privind reciclarea electronicelor

Un procent semnificativ dintre români obișnuiesc să păstreze obiecte electronice nefolosite, o treime recunoscând că au în casă cel puțin patru telefoane mobile vechi, pe lângă numeroase cabluri și baterii. Aproximativ 40% aleg să nu le arunce, sperând că le vor refolosi sau că vor obține reduceri la centrele de reciclare, un model deja practicat de marii retaileri care oferă vouchere pentru electrocasnicele voluminoase.

Pentru a valorifica acest potențial și a curăța sertarele cetățenilor, Ministerul Mediului a anunțat alocarea unui buget uriaș de peste un miliard de lei în acest an. Planul autorităților vizează finanțarea zecilor de fabrici de profil, deschiderea a sute de centre de colectare voluntară și obligarea primăriilor de a încheia contracte ferme pentru gestionarea acestor deșeuri.

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