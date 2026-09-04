De data aceasta, țintele principale ale Rusiei au fost instalațiile din sectorul apărării europene. La o lună după ce pe aeroportul din Leipzig au fost descoperite drone încărcate cu explozibili și care vizau un avion ucrainean de transport de marfă, ministrul german de Interne a declarat că „Rusia este responsabilă”.

Ca de obicei, Rusia a negat și a calificat rezultatele anchetei germane drept „absurde”. Dronele descoperite pe aeroportul din Leipzig au fost doar începutul unei serii de evenimente dramatice și misterioase petrecute în luna august.

Unele dintre țările afectate au descoperit deja urmele Rusiei, în timp ce altele încă investighează. Unele situații suspecte, cum ar fi incendiile, ar putea fi în cele din urmă considerate accidentale, exact așa cum sunt concepute să pară de către cei care le orchestrează.

Ministrul de Interne al Poloniei este categoric. „Există foarte multe semnale care indică faptul că Rusia își schimbă strategia și își intensifică activitățile, inclusiv cele de natură teroristă și de sabotaj”, a declarat Marcin Kierwiński, avertizând oamenii să fie vigilenți.

Campania din august, una dintre cele mai agresive

4 august, Germania: o primă dronă cu explozibili este descoperită pe aeroportul din Leipzig;

10 august, Bulgaria: un incendiu puternic izbucnește la un depozit din Triavna al companiei de armament și muniții EMCO. Într-un comunicat, compania amintește de exploziile orchestrate anterior de serviciile secrete rusești asupra depozitelor sale de muniții. „Eroarea umană este exclusă”, precizeză EMCO, al cărei patron, Emilian Ghebrev, a fost victima unei operațiuni de otrăvire puse la cale de spionajul militar rus;

13 august, Italia: un incendiu izbucnește la fabrica de muniții KNDS Ammo, lângă Roma, și declanșează o explozie puternică. Potrivit La Repubblica, procurorul local investighează posibile interferențe externe;

Incendiu la fabrica de muniții KNDS de lângă Roma Foto: Profimedia

15 august, Estonia: fabrica Milrem Robotics din Tallinn, despre care Kyiv Post susține că furnizează drone Ucrainei, este afectată de asemenea de un incendiu. Doi suspecți sunt arestați. Prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, afirmă că anchetatorii „iau în serios” posibilitatea unui sabotaj rusesc;

25 august, Slovacia: poliția anunță că a deconspirat un incendiu pus la cale asupra unui producător de drone deținut de Ucraina și a confiscat o „cantitate mare de amestec explozibil”. Compania vizată de planul de atac dă vina pe Rusia, iar poliția arestează trei suspecți despre care spune că „au urmat ordinele” Moscovei. Un aspect care merită remarcat este că premierul slovac Robert Fico îi ține isonul lui Putin în privința războiului din Ucraina;

30 august, Polonia: o țară care este puternic vizată de sabotaje rusești raportează încă două incendii. Unul dintre ele are loc la Lublin, la o companie care produce componente de elicoptere, iar altul vizează producătorului de drone WB Group. Un bărbat mascat este surprins de camerele de supraveghere aruncând dispozitive incendiare. Premierul polonez Donald Tusk califică aceste incendii drept o „continuare a activităților de escaladare din partea Rusiei”.

Acest model de sabotaj a continuat în septembrie, doi bulgari fiind arestați la München, Germania, după ce au aruncat dispozitive incendiare într-o clădire a companiei Rohde&Schwarz, specializată în tehnologii de securitate pentru guvern şi armată.

De ce se întâmplă asta acum?

Atacurile asupra țintelor militare și de apărare nu sunt noi, deși actele anterioare de sabotaj legate de Rusia includeau ținte mai derutante – cum ar fi un magazin Ikea și un magazin de vopsea din Polonia.

Noutatea acum este concentrarea cazurilor. „Intensitatea atacurilor asupra siturilor militare, așa cum am văzut în ultimele două săptămâni, este neobișnuită”, spune Daniela Richterova de la Departamentul de Studii de Război de la King’s College.

Ea leagă intensificarea acestor operațiuni hibride de faptul că Rusia este sub presiune pe fondul înmulțirii atacurilor ucrainene pe teritoriul său. „Practic, am văzut Ucraina ducând războiul în Rusia și atacând adânc în teritoriul rus… Ei (rușii – n.r.) sunt sub presiune, trebuie să facă ceva”, afirmă Richterova.

Deși unele operațiuni de sabotaj sunt puse în scenă pentru a semăna haos sau frică, Richterova consideră că scopul Kremlinului constă în acest moment într-o „semnalizare coercitivă”, și anume să preseze țările vizate să nu mai ajute Kievul în fața agresiunii militare ruse.

Există și alte teorii. Pentru unii, Rusia este mai puțin preocupată de „închiderea robinetelor” de aprovizionare a Ucrainei și mai mult de testarea slăbiciunilor NATO.

„Rusia sondează limitele pentru a-și da seama ce este acceptabil și colectează informații despre rezultate. Ei descoperă ce funcționează și ce este vulnerabil”, afirmă Keir Giles, de la Chatham House.

În opinia lui Giles, campania actuală de sabotaje nu este decât o pregătire pentru „următoarea fază” a agresiunii ruse împotriva Europei. „Evaluează disponibilitatea țării victime de a face ceva în această privință”, subliniază Keir Giles.

Poliția federală germană s-a confruntat cu 165 de cazuri de sabota în acest an, dar nu precizează cine este responsabil pentru fiecare dintre ele.

Cine sunt sabotorii?

Cei doi suspecți ai atacului de pe aeroportul din Leipzig sunt cetățeni ruși și cel puțin unul dintre ei ar fi călătorit în Germania special pentru această misiune.

De altfel, majoritatea atacurilor de sabotaj din Europa au fost efectuate de cetățeni ruși sau de vorbitori de limbă rusă din foste state sovietice, recrutați online și motivați de bani, nu de convingeri politice. Într-un caz, sabotorii angajați luptaseră anterior pentru Ucraina ca voluntari.

Se crede, în general, că agenții care îi manipulează online rămân în Rusia și coordonează operațiunile online.

NATO se confruntă cu o campanie de tip sovietic

Operațiunile de sabotaj ale Rusiei par să provină din manualul Războiului Rece. Cercetările Danielei Richterova arată că sovieticii aveau ținte similare, iar agenții-sabotori erau folosiți în mare parte în același mod.

Ideea, spune ea, este de a orchestra atacuri mici, negabile, pe timp de pace, și care ar putea fi escaladate pe timp de război.

„Cred că ne aflăm încă în zona gri dintre cele două, dar genul de atacuri pe care l-am văzut în ultimele săptămâni micșorează această zonă”, notează Daniela Richterova.

În timp ce NATO se grăbește să răspundă cu calm, riscul unei escaladări accidentale este mai mare ca oricând. Ce s-ar întâmpla, de exemplu, dacă o dronă precum cea de la Leipzig ar doborî un avion într-o zi?

„Cred că ar putea duce la un atac major. Atunci NATO, în acest mediu de securitate sporită, nu ar putea ignora acest lucru și ar trebui să reacționeze”, conchide Daniela Richterova.

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