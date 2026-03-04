„În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, membrii Consiliului Național al Audiovizualului au decis, în unanimitate, să propună pentru funcția de președinte al CNA pe domnul Valentin-Alexandru Jucan”, a transmis CNA. Propunerea va merge la Parlament pentru validare.

Valentin Jucan a fost numit membru al CNA pentru perioada mai 2021-mai 2027 și era vicepreședinte din ianuarie 2023. Jucan este susținut de către PNL, partidul premierului Ilie Bolojan.

Funcția de președinte al Consiliului Național al Audiovizualului era vacantă de un an și trei luni. Amintim că Monica Gubernat, care a condus CNA timp de 5 ani, a plecat în decembrie 2024 după ce i-a expirat mandatul.

Consiliul Naţional al Audiovizualului se află sub controlul Parlamentului și este format din 11 membri. Aceştia sunt numiţi de Parlament pentru un mandat de şase ani, astfel: 3 la propunerea Senatului, 3 la propunerea Camerei Deputaţilor, 2 la propunerea preşedintelui României şi 3 la propunerea Guvernului.

CNA este condus de un preşedinte asimilat funcţiei de ministru, numit prin votul Parlamentului, dintre membrii Consiliului, propus de aceștia.

Durata mandatului membrilor CNA, inclusiv al președintelui, este de 6 ani, iar numirea se face eşalonat, în funcţie de expirarea mandatului. Membrii CNA au funcţie de demnitate publică asimilată funcţiei de secretar de stat.

