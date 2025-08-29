„Mi se semnalează că, începând de acum două zile, în urma unui articol dintr-un ziar, câteva platforme media vehiculează numele meu în legătură cu o așa-zisă propunere de numire în funcția de director al SRI. Nu înțeleg nici de unde provine această vehiculare a numelui meu, care începe să aibă o anumită persistență în spațiul public, și nici care este scopul ei. În orice caz, menționez că eu nu am avut nicio discuție în acest sens cu nimeni și nu sunt interesat de această poziție”, a transmis Naumescu, vineri, într-un mesaj pe pagina de Facebook.

În ultima perioadă, mai multe nume au fost menționate ca potențiale pentru conducerea SRI. Printre aceștia se numără Mircea Abrudean, Gabriel Zbârcea și Florin Vlădică.

Se așteaptă ca președintele Nicușor Dan să facă în curând o propunere oficială pentru această funcție.

În prezent, SRI este condus interimar de Răzvan Ionescu, un angajat cu experiență de peste două decenii în cadrul serviciului. Funcția de director al SRI este vacantă din iulie 2023, când Eduard Hellvig a demisionat după un mandat de opt ani, între 2015 și 2023.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE