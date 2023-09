Telespectatorii au trăit cu sufletul la gură confesiunile emoționante ale lui Valentin Sanfira, un cunoscut artist din România. Acesta a vorbit în direct, în emisiunea „La Măruță”, despre accidentul cumplit pe care l-a suferit în Italia.

O perioadă destinată relaxării s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru cântărețul de muzică populară: „Am plecat și noi trei zile într-o vacanță scurtă în Italia”, a început acesta. Însă destinația aleasă nu a fost cel mai sigur loc pentru un concediu: „Se circulă dezastruos! Nu-ți dă nimeni prioritate”, a declarat Valentin stupefiat.

În exclusivitate „La Măruță”, artistul a relatat toată experiența sfâșietoare: „Eu am venit pe drumul meu cu prioritate și un domn cu o dubă neagră a tăiat curba. Pe partea mea dreaptă erau mașini parcate neregulamentar, jumătate din stradă era ocupată de mașini parcate. În momentul în care el a tăiat curba, eu m-am ferit, un pic am tras de scuter și m-am agățat de o oglindă de la mașinile parcate. În momentul ăla, m-a aruncat pe stradă, am căzut direct cu capul pe asfalt. Dacă nu aveam cască… muream pe loc!”, a spus Valentin la PRO TV.

Mai mult decât atât, invitatul lui Cătălin Măruță a vorbit despre teroarea pe care a simțit-o în momentul accidentului: „Într-o fracțiune de secundă, viața îți trece prin fața ochilor”. Pe lângă durerea sufletească, Valentin a fost nevoit să o înfrunte și pe cea fizică: „Am căzut cu șoldul pe asfalt și scuterul mi-a căzut exact pe picior și s-a frânt femurul. Capul femural s-a rupt pe loc”.

Totuși, chinul nu s-a terminat odată cu întâmplarea nefericită. Adevăratele momente de groază au avut loc după: „M-au ținut aproape patru zile cu durere în spital și nu voiau să mă opereze. Ziceau că ei operează în funcție de urgențe și că la mine nu este o urgență și că pot să stau așa. Stăteam cu piciorul rupt, Codruța plângea pe holurile spitalului”, a povestit Valentin Sanfira, sub privirea înlăcrimată a soției.

În urma unei operații ce a costat 10.000 de euro și după două săptămâni de spitalizare, artistul s-a putut întoarce acasă, în România, unde a avut parte de un tratament profesionist din partea medicilor.

„Doar operația a fost 10.000 de euro. Până nu au văzut banii în cont nu m-au operat. Am sunat la bancă să le apară banii în cont imediat. Nici nu ne-au spus, au spus seara – s-ar putea ca mâine după-amiază să te operăm, dar să avem banii în cont – am sunat-o pe doamna director de la bancă.

A durat 30 de minute, nu a fost ceva complicat”, a declarat Valentin Sanfira în emisiunea lui Cătălin Măruță.

„Credeam că am să mor fiindcă nu mai puteam să respir din cauza panicii”

Codruța, soția interpretului de muzică populară, a fost aproape de acesta în fiecare moment și plângea pentru că se simțea neputincioasă. „Eu 40 de minute am stat în fibrilații, am început să țip, Codruța s-a certat cu toată lumea și voiau să cheme carabinierii. Le-am zis să sune la Ambasada României, voiam o soluție. Atunci au venit și mi-au dat un calmant, credeam că am să mor fiindcă nu mai puteam să respir din cauza panicii. Nimeni nu-mi spunea nimic”, a mai spus Valentin Sanfira.