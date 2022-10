DOCUMENTE. De 7 luni, Parchetul militar nu i-a chemat la audieri pe capii Aviației. „Generalul Vrăjescu ordonă ca elicopterul să nu decoleze”. „Domnul general Pană a grăbit decolarea”

Libertatea a intrat în posesia declarațiilor date de militari în fața superiorilor, imediat după dublul accident aviatic din 2 martie 2022, din Dobrogea.

Generalul Viorel Pană, șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, este indicat ca responsabil pentru pentru aprobarea în grabă a decolării, conform raportulului scris, întocmit de șeful de tură al Comandamentului Componentei Aeriene. Doi generali s-au contrazis.

În acest timp, un elicopter IAR 330 Puma a decolat ca să-l caute pe pilotul unui MiG prăbușit. Aeronava de salvare a căzut și ea. 7 militari au murit în elicopter și unul a decedat în avion.

MApN a comunicat oficial în seara accidentului, iar asta au știut familiile și publicul până astăzi, că aeronava a zburat până la 20.44 și că ea se întorcea acasă după ce primise ordin de revenire, din cauza vremii.

Documentele arată că ordinul de reîntoarcere la bază a fost dat, de fapt, la 20.30, la un minut după prăbușirea elicopterului, care a avut loc la 20.29.

Investigație de Iulia Roșu și Cătălin Tolontan

După dublul accident din județului Constanța din 2 martie, Armata a luat declarații de la mulți dintre militarii care au fost de serviciu. Redacția a consultat câteva dintre aceste declarații, dintr-o sursă confidențială. Noile acte confirmă ceea ce Libertatea a publicat din documente și declarații în primele episoade ale investigației jurnalistice.

Vremea era atât de proastă încât un elicopter american, mai bine dotat, nu a putut merge după pilotul MiG-ului. Iar ordinele primilor doi oameni ca importanță din aviația militară românească s-au bătut cap în cap. Generalul Pană, șeful Statului Major al Aviației, și generalul Vrăjescu, locțiitorul său, au dat ordine contrare

Confuzii de ore în declarația meteo

Miercuri, 2 martie 2022, a fost o zi cu vreme proastă pe multe aerodromuri din țară. La Bacău și la Kogălniceanu zborurile de dimineață s-au amânat. S-a prognozat vreme mai bună pe după-amiază.

„Pe 2 martie am intrat în tură”, scrie în declarația locotenentului comandor Daniela Stoian, meteorolog. Ea spune că, în jurul orelor 20, comandorul Moise Daniel a venit la ea și „i-am prezentat prognoza meteorologică”. Moise era liderul echipei de două MiG-uri care urmau să decoleze de la Baza Kogălniceanu.

Daniela Stoian confundă probabil orele, pentru că la 19.50, Moise era deja decolat, împreună cu colegul său, Costinel Niță, pilotul celui de-al doilea MiG. La ora 20.00, avionul lui Niță pierduse legătura radio, iar la 20.03 a dispărut de pe radar și s-a prăbușit.

Locul unde s-a prăbușit elicopterul IAR 330 Puma, în seara de 2 martie 2022

„Recomandarea mea a fost să zboare mai sus de 5.000 de metri”

Stoian spune că a întocmit un raport în care a comunicat că „în zonele de nord de bază vor fi zone care au la sol vizibilități între 1 și 3 kilometri, plafoane între 100 și 300 de metri, precipitații sub formă de ninsoare și nori cumulonimbus încastrați în plafon, ce au limita superioară între 4.000 și 5.000 de metri”.

„De aceea, recomandarea mea a fost să iasă până în 30 de kilometri nord din plafon și să zboare mai sus de 5.000 de metri”, a scris Stoian în declarația ei. Aceasta a fost recomandarea pentru avioanele MiG.

La ora 20.20-20.25, spune ea, a făcut o nouă informare meteo, în care a arătat că a început să ningă la aeroport, „dar că vizibilitatea nu va scădea sub 5 kilometri, și avem givraj moderat de la 100 de metri în sus”.

„Un nor cumulonimbus care determină givraj sever”

Stoian susține că, după câteva minute, a fost sunată pe sistemul STAR de comunicare (n.r. – rețea de comunicații securizată a Armatei) de comandantul Florin Bogdan, pilotul elicopterului. Ora indicată de ea este 20.40, dar e imposibil, pentru că elicopterul Puma decolase la 20.21 și se prăbușise la 20.29.

Ofițerul meteo spune că Bogdan a întrebat-o „dacă este givraj la aerodrom”. I-a răspuns că „este givraj moderat”. Givrajul presupune depunerea gheții pe palele elicopterului.

Ofițerul meteo spune că l-a informat pe pilotul elicopterului că „la 20-25 de kilometri nord-nord-vest este un nor cumulonimbus care determină givraj sever”. Era direcția spre care urmau să zboare, iar distanța nu era cunoscută, pentru că nu știau exact unde a căzut MiG-ul, rezultă din documente.

Declarația ofițerului de comandă din acea seară

În același timp, la 250 de kilometri distanță, în jurul Bucureștiului, la Comandamentul Componentei Aeriene (CCA – înainte se numea COAP) și la Statul Major al Forțelor Aeriene avea loc o comunicare la minut, reiese din declarația ofițerului Dumitru Jerard Stoica.

Stoica a fost pe 2 martie șef Operațiuni Curente Tura 1, la Comandamentul Componentei Aeriene (CCA) de la Moara Vlăsiei.

La CCA Moara Vlăsiei se centralizează deciziile și ordinele militare aviatice, care mai departe, în acest caz, au fost transmise către turnul de control de la baza Mihail Kogălniceanu. Jerard Stoica arată în declarație cum a luat legătura cu fiecare dintre cei implicați în operațiunea de salvare și cum a transmis ordinele.

La ora 20.03 a fost dat dispărut pilotul MiG-ului. Imediat se pregătește să decoleze elicopterul Puma de la Kogălniceanu.

La ora 20.13, „domnul generalul Pană spune că elicopterul are o problemă cu givrajul și dacă are cea mai mică problemă să se întoarcă”, a scris șeful de tură Jerard Stoica. Se ordonă decolarea.

La 20.16, șeful de tură Jerard Stoica afirmă că a sunat la Kogălniceanu cu ordinul clar de decolare, dar și cu precizările: „Nu ne hazardăm”. „Dacă sunt condiții proaste, nu insistăm”. „Există și givraj”.

„Vrăjescu, sesizând condițiile de la Kogălniceanu, ordonă ca elicopterul să nu decoleze”

„La 20.17 am raportat generalului Pană ordinul transmis către echipaj conform ordinului dumnealui” (n.r. – să decoleze, dar să se întoarcă dacă sunt condiții proaste).

„La 20.21 am raportat lui Vrăjescu despre aprobarea șefului Statului Major al Apărării, Pană, pentru decolare. I-am raportat condițiile de la turn. Vrăjescu, sesizând condițiile de la Kogălniceanu, ordonă ca elicopterul să nu decoleze”, a scris șeful de tură de la CCA Moara Vlăsiei în raportul său. Dar era târziu.

General de flotilă aeriană Valerică Vrăjescu (stânga) și generalul-locotenent Viorel Pană (dreapta), șeful Statului Major al Forțelor Aeriene. Ambii au 55 de ani, Vrăjescu a fost pilot pe elicoptere, iar Pană, de avioane militare. Pană e șeful aviației, ca șef al Statului Major, iar Vrăjescu e numărul doi, ca adjunct și comandant al Comandamentul Componentei Aeriene (CCA), entitate care coordonează operațiunile de zbor.

Elicopterul decola la Kogălniceanu chiar în minutul 20.21, când șeful de tură de la Moara Vlăsiei primea de la generalul Vrăjescu ordin că nu ar trebuie să plece, după ce generalul Pană hotărâse să se zboare. Deciziile de la centru, de la București, erau depășite de derularea evenimentelor de pe Kogălniceanu, rezultă din cronologie.

Centrul de comandă a luat hotărâri pentru evenimente care se întâmplaseră deja

La 20.25, un militar de la baza Kogălniceanu îi raportează lui Jerard Stoica că elicopterul deja decolase.

„La 20.26, am repetat generalului Pană că elicopterul a decolat, iar în urma ordinului generalului Vrăjescu (n.r. – ca să nu decoleze) îi propun să întoarcem elicopterul, acesta (n.r. – Pană) fiind de acord”.

„La 20.28 am sunat la Kogălniceanu, am întrebat ce condiții are elicopterul, turnul spunând că va reveni”.

Ordinul de revenire acasă a fost dat după prăbușire

„La 20.30, mi s-a spus de la Kogălniceanu că elicopterul a transmis condiții «nașpa» și că încearcă să ocolească. Am ordonat să revină acasă”.

Ordinul ca elicopterul să vină acasă a fost dat la 20.30, după ce aparatul se prăbușise deja, la 20.29. „La 20.35 am raportat generalului Pană că elicopterul nu răspunde la radio”.

La 20.32, CAA Moara Vlăsiei cere turnului să încerce să ia legătura pe telefonul mobil cu pilotul. Comandantul Florin Bogdan nu răspunde. Îl pierduseră pe radar, pe comunicația radio, nu răspunsese la telefon. Tot lanțul de comandă înțelege că și elicopterul se prăbușise, la scurt timp după MiG și la mică distanță, 7,4 kilometri, unul de celălalt.

„La 20.39 am raportat generalului Vrăjescu despre ultimele evenimente, acesta întrebând «Cine a grăbit decolarea elicopterului?», răspunzându-i că «Domnul general Pană»”, scrie șeful de tură.

Această declarație a lui Jerard Stoica, omul prin care a trecut totul în seara de 2 martie, a fost dată imediat după eveniment, la unitate. A ajuns și în dosarul penal, dar niciunul dintre militari, indiferent de rang, nu a fost audiat de procurori de 7 luni, conform informațiilor ziarului, obținute din surse judiciare.

MApN nu comentează

Libertatea a sunat la biroul de presă al MApN și a comunicat că există o declarație în care șeful de tură susține că generalul Pană a grăbit decolarea elicopterului în care au murit 7 oameni. Am dorit să putem vorbi cu șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, direct vizat de declarația subordonatului său.

Biroul de presă nu a dorit să ne permită accesul la generalul Pană și a spus că Armata nu are nimic de comentat, spunând că este în cercetare un dosar penal în privința accidentului din 2 martie.

Dosarul este cercetat de procurorul militar Claudiu Lazăr. Magistratul face parte din structura locală de la Constanța a Parchetului Militar din București și nu auadiat, potrivit jurselor judiciare, pe nimeni dintre cei implicați, din rândul armatei.

***

Citește și:

