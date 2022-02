„Din păcate, tot mai multe studii arată, în momentul de față, un impact pe termen lung al infecției asupra riscului cardiovascular și cerebrovascular. Sunt date care arată un risc de infarct miocardic, un risc de insuficiență cardiacă, un risc de accident vascular cerebral la distanță la luni de zile sau la mai mult de un an de la trecerea prin boală”, a precizat Gheorghiţă.

„Acest risc este se pare mai mare la cei care au dezvoltat forme severe, dar nu este similar cu cel al populației generale, nici la cei care au făcut forme ușoare de îmbolnăvire”, a adăugat Valeriu Gheorghiță. Potrivit acestuia, pe termen lung, nu există deocamdată datele necesare pentru a dimensiona adevăratul impact al trecerii prin boală.

„Același lucru este valabil și pentru cei mici, pentru populația pediatrică, respectiv acel sindrom inflamator multisistemic care apare undeva la 4-6 săptămâni de la trecerea prin boală, chiar dacă au fost forme asimptomatice sau forme inaparente clinic.

Deci este foarte important, pentru că oamenii iarăși în momentul actual consideră că este o modalitate, dacă vreți, acceptabilă să treci prin boală, ca să dobândești un răspuns imun natural. Sub nicio formă nu este modalitatea de urmat, pentru că trecerea prin boală asociază o serie de complicații pe care, repet, în momentul de față nu le putem anticipa. Valeriu Gheorghiţă:

El îndeamnă populația, mai ales cea vulnerabilă, să se vaccineze.

„Varianta Omicron are o virulență intrinsecă mai redusă, dar asta nu înseamnă că nu generează cazuri grave și nu generează decese. Avem cazuri confirmate în toată Europa. Avem procente stabilite. Sigur că riscul de deces este mai mic decât în cazul variantei Delta, dar acest risc nu este zero, sub nicio formă, cu atât mai mult în cazul persoanelor care sunt vulnerabile și care nu sunt protejate prin vaccinare”, a spus Gheorghiţă.

În ultimele 24 de ore, peste 7.500 de români s-au vaccinat anti-COVID.

