Chiar dacă nu va reuși să ajungă în Parlament, Valeriu Nicolae nu are de gând să renunțe la lupta politică.

„Sunteți tare, tare drăguți, mulțumesc pentru mesaje. Nu am cum să răspund la toate. Nu știu dacă am reușit sau nu. Cel mai probabil, suntem cam cu 2.000 de voturi sub limită. Data viitoare o să facem lucrurile mai bine. O să ne uităm la ce am făcut bine și unde am fost pe arătură peste câteva zile, după ce se mai liniștesc emoțiile. Avem patru ani să ne pregătim pentru alegerile următoare și sper să găsim oameni mai buni decât mine pe care să-i ajutăm să intre în competiția politică”, a scris, pe Facebook, Valeriu Nicolae.

În finalul mesajului său, acesta a precizat: „LE. Suntem cam la 96 de voturi diferență. Sub prag, dar mai sunt ceva voturi de numărat”.





