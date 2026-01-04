Contractul, în valoare de 10.000 de lei, stabilește că vânătorii trebuie să intervină rapid în cazurile de urgență, pentru a proteja siguranța cetățenilor.

Protocolul semnat între Primărie și Asociația „Zimbru” prevede tarife fixe pentru fiecare tip de intervenție:

1.000 de lei pentru intervențiile finalizate cu capturarea animalului;

750 de lei pentru intervențiile de monitorizare sau alungare fără capturare.

„Asociația de vânătoare Zimbru are obligația de a interveni în termen de 24 de ore din momentul transmiterii comenzii de către autoritățile locale, iar în cazuri urgente, respectiv în situația în care animalele sunt identificate în preajma unităților de învățământ, locuri de joacă, piețe publice sau alte zone frecventate de cetățeni, termenul de intervenție se reduce la 12 ore.”, precizează Primăria.

Apariția mistreților sau vulpilor pe străzile Iașului a devenit din ce în ce mai frecventă, ceea ce a determinat autoritățile locale să pună în aplicare o hotărâre recentă a Consiliului Local.

Protocolul oferă Poliției Locale și administrației publice un instrument rapid de acțiune, permițând protejarea spațiilor publice, parcurilor și zonelor rezidențiale de la periferie, acoperind un vid administrativ în gestionarea incidentelor cinegetice din mediul urban.

Contractul asigură că echipele de intervenție ale Asociației „Zimbru” pot să:

alunge sau captura animalele sălbatice periculoase;

răspundă solicitărilor Primăriei în timp util, conform clasificării situației ca urgență sau intervenție standard.

Recent, trei vulpi au fost surprinse de camerele video chiar în centrul Bucureștiului.

Anul trecut, județul Iași s-a confruntat cu mai multe cazuri de rabie, din cauza animalelor sălbatice care nu au mai putut fi vaccinate din cauza războiului din Ucraina.