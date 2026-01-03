„În această dimineaţă, camerele de supraveghere ale Muzeului Naţional de Istorie Naturală «Grigore Antipa» au surprins prezenţa a trei vulpi în zona exterioară a muzeului, situat în centrul Bucureştiului”, au transmis oficialii instituţiei, subliniind că apariţia acestora nu este un fenomen izolat.

Vulpea, una dintre speciile sălbatice cele mai adaptabile, este frecvent întâlnită în marile oraşe europene, fiind atrasă de zonele verzi, coridoarele ecologice urbane şi resursele alimentare disponibile. Directorul muzeului, dr. Luis Popa, a explicat acest comportament: „Prezența acestor animale este un semnal clar că fauna sălbatică se adaptează la transformările mediului create de om. Este un subiect de ecologie urbană care poate fi explicat şi înţeles, fără să-l privim cu teamă”.

Reprezentanţii muzeului au asigurat că nu a existat nicio interacţiune între vulpi şi vizitatori sau personal, iar evenimentul nu a implicat riscuri. Specialiştii instituţiei monitorizează atent astfel de fenomene, pe care le consideră o oportunitate valoroasă pentru educaţia ştiinţifică şi înţelegerea biodiversităţii urbane.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE