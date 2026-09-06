Mărcile chinezești domină piața

În luna august, brandurile din China au înmatriculat 261 de autoturisme electrice pe piața românească, o creștere impresionantă față de cele doar 31 de unități din aceeași lună a anului 2025.

Liderul detașat al pieței a fost BYD, care a vândut 145 de unități, urmat de Ford cu 85 de mașini electrice și MG cu 74 de autoturisme. Modelul MG4 Urban a fost cel mai popular vehicul electric, cu 73 de unități înmatriculate, captând aproape 11% din piață.

Pe locul al doilea s-a clasat BYD Dolphin Surf, cu 61 de unități, urmat de Ford Puma Gen-E, fabricat în România, cu 58 de unități vândute.

Europenii și alți producători, în dificultate

Mărcile europene au rămas în urma competitorilor chinezi. Mercedes a ocupat locul al patrulea cu 54 de unități, urmat de Renault (43 de unități), BMW (32 de unități) și Fiat (15 unități).

Alte mărci, precum Mazda și Hyundai, au înregistrat și ele prezențe modeste. În mod surprinzător, Dacia Spring, un model popular în anii anteriori, a fost ales de doar 12 clienți în august.

Piața totală a vehiculelor electrice, în creștere anuală

De la începutul anului 2026, în România au fost înmatriculate 7.005 autoturisme complet electrice, reprezentând 8,1% din totalul pieței auto. Acest volum este cu 50% mai mare față de cel din 2025, susținut de o cerere în creștere pentru astfel de vehicule.

Totuși, presiunea mărcilor chinezești este evidentă, acestea apropiindu-se de un total de 2.000 de unități vândute în țară, ceea ce reprezintă o creștere de peste 700% comparativ cu 2025.

Scăderi pe alte segmente de motorizare

În contrast, segmentul mașinilor cu motoare termice a înregistrat pierderi masive. Vânzările de autoturisme pe benzină au scăzut cu 43,8%, până la 1.591 de unități, iar cele pe motorină au atins un minim istoric, cu doar 515 mașini înmatriculate, o scădere de 52,1% față de 2025.

În schimb, vehiculele hibride continuă să fie cele mai populare, cu o cotă de piață de 57,8%, deși și acest segment a înregistrat o scădere de 31,5% în august, ajungând la 5.525 de unități.

Importuri second-hand în creștere pentru electrice

În timp ce vânzările de mașini noi în România au scăzut, importurile de autoturisme rulate au continuat să fie o opțiune pentru mulți cumpărători. Potrivit Profit.ro, în luna august au fost înmatriculate 25.923 de vehicule rulate, în scădere cu 14% față de 2025.

Dintre acestea, 491 au fost mașini electrice second-hand, marcând o creștere de 50% față de anul trecut. Vechimea medie a mașinilor electrice importate a fost de 4,5 ani, în timp ce pentru toate tipurile de motorizare, media a fost de 12 ani, în ușoară creștere comparativ cu anul anterior.

Autoritățile se așteaptă ca situația să se îmbunătățească în lunile următoare, pe măsură ce dosarele din Programul Rabla sunt aprobate și încep livrările de mașini achiziționate cu ajutorul acestui program. În acest context, se estimează o creștere a înmatriculărilor de vehicule electrice, mai ales în rândul mărcilor europene, care în prezent se confruntă cu o concurență acerbă din partea producătorilor chinezi.

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