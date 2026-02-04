Cifrele dezastrului

Statisticile lunii ianuarie 2026 sunt fără echivoc. Într-o țară care se laudă cu o rată record de electrificare de 94% din totalul mașinilor noi, Tesla a devenit un jucător marginal, cu o cotă de piață de doar 2,8%.

Tesla: A vândut doar 83 de vehicule în total (dintre care 62 au fost Model Y).

Concurența: Golul lăsat de americani a fost umplut rapid. Volkswagen ID.3 domină clasamentul cu 299 de înmatriculări (de aproape cinci ori mai mult decât Model Y), urmat de Toyota bZ4X și Urban Cruiser.

Surpriza: O umilință suplimentară vine din partea brandurilor chinezești de nișă. Modelul Deepal S05, abia intrat pe piață, a reușit să vândă 75 de unități, suflând în ceafa gigantului american.

Europa de Vest întoarce spatele Tesla

Declinul din Scandinavia nu este un caz izolat. Vânzările Tesla în Europa s-au prăbușit, iar șoferii europeni par să sancționeze Tesla pentru ritmul lent de reînnoire a gamei, în timp ce rivalii lansează modele noi pe bandă rulantă. Scăderi masive s-au înregistrat și în alte piețe mature:

Olanda: -67%

Franța: -42%

Belgia: -31%

Tesla a încercat să contracareze tendința prin lansarea unor versiuni simplificate și mai ieftine ale Model 3 și Model Y.

Strategia a funcționat doar în sudul continentului, generând creșteri de 70% în Spania și 75% în Italia, însă analiștii avertizează că aceste procente sunt calculate raportat la volume de vânzări inițiale foarte mici, neputând compensa pierderile din Nord și Vest.

Amenințarea BYD: fabrica din Ungaria schimbă regulile jocului

Perspectivele pentru restul anului 2026 sunt sumbre. Dacă până acum producătorii chinezi doar exportau modele, aceștia trec la producția locală.

BYD urmează să inaugureze fabrica din Seghedin (Ungaria) în al doilea trimestru al acestui an. Această mișcare strategică le va permite să evite taxele vamale și să vină cu prețuri și mai agresive.

Pionierul care a democratizat mașina electrică, Tesla, se vede acum prinsă într-o menghină: pe de o parte, producătorii tradiționali europeni care s-au adaptat, iar pe de altă parte, noii veniți asiatici.

Rămâne de văzut dacă Elon Musk, divizat între multiplele sale proiecte, va reuși să revitalizeze gama de modele înainte ca „divorțul” european să devină ireversibil.

