Vârsta medie a românilor 41, 7 ani. Iată județele cu cea mai tânără populație

În cadrul evenimentului intitulat „Evoluții demografice în contextul dezvoltării economico-sociale a României”, Silvia Pisică ( foto), director general al Direcției Generale de Statistică Socială din cadrul Institutului Național de Statistică a prezentat date importante privind îmbătrânirea populației din țara noastră.

Trei județe din România au o populație tânără. Este vorba de Ilfov, Iași și Suceava. Aici, potrivit datelor de la INS, vârsta medie a populației este sub 40 de ani. La polul opus, sunt multe județe unde vârsta medie a populației este de peste 43 de ani. Este vorba de Teleorman, Prahova, Brăila, Buzău, Olt, Vâlcea, Mehedinți, Caraș- Severin și Hunedoara. Referitor la indicele de îmbătrânire demografică, adică numărul de persoane vârstnice de 65 de ani raportat la persoanele tinere sub 15 ani, Silvia Pisică a mai spus: “Avem diferențe notabile pe județe, unde Ilfovul are încă populație destul de tânără, are un indice subunitar, dar Teleormanul este exact la polul opus și are un indice de aproape 2, deci aproape de două ori mai mulți vârstnici decât tineri”.

Datele INS mai arată că din 2001 până în prezent, numărul locuitorilor din țara noastă este în continuă scădere.

CITEȘTE ȘI: