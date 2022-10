„N-am primit niciodată niciun reproş. Am colaborat şi colaborez foarte bine cu premierul Nicolae Ciucă. Din perspectiva politicii de apărare, este un sprijin pentru mine şi am colaborat foarte bine, aşa cum şi domnia sa a spus, rezultatele noastre la Madrid au fost foarte bune. Deci nu am avut niciun fel de dezbatere critică sau vreun reproş din partea premierului”, a spus Vasile Dîncu, potrivit news.ro.

Întrebat dacă nu se aşteaptă să fie schimbat din funcţia de ministru al apărării, Vasile Dîncu a răspuns că nu.

„Nu mă aştept să fiu schimbat, dar pentru mine nu este o tragedie. Eu ştiu că în politică suntem vremelnici şi că niciun mandat nu este unul pentru vechime, pentru vecie şi că atunci când partidul care te-a propus vrea să te retragă, este normal să pleci. Nu este nicio problemă asta, atâta timp cât eşti mandatat să te duci acolo, îţi faci datoria”, a afirmat ministrul PSD.

El a mai fost întrebat ce relaţie are cu preşedintele PSD, Marcel Ciolacu. „Avem o relaţie foarte bună. Chiar pot să spun că sunt prieten cu Marcel Ciolacu. Lucrăm împreună de câţiva ani deja şi avem o comunicare excelentă şi o chimie foarte bună”, a răspuns demnitarul.

Afirmațiile sale au venit în contextul în care trei miniștri au fost vehiculați recent pentru a fi înlocuiți, câte unul din fiecare partid de coaliție, este vorba despre ministrul PSD al apărării, Vasile Dîncu, ministrul PNL al energiei, Virgil Popescu, și ministrul UDMR al sportului, Eduard Novak. Chiar preşedintele PSD a declarat că se impun schimbări de miniștri înaintea finalului acestui an.

