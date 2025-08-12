O dispută neobișnuită între vecini a atras atenția autorităților din Spaichingen. O femeie de 51 de ani a fost acuzată de furt de apă de ploaie în valoare de doar 15 cenți. Incidentul a stârnit dezbateri cu privire la limitele economiei și relațiile de vecinătate.

Camerele de supraveghere au filmat hoața strecurându-se pe proprietatea unui vecin din Spaichingen la ora 3.30, pe 25 iulie 2025, cu două stropitoare. O casă era în curs de renovare.

A doua zi, femeia ar fi furat din nou în jurul orei 4.00, luând, în total, 40 de litri de apă de ploaie. Potrivit poliției, s-a ascuns în spatele unui container de gunoi în timp ce o mașină trecea pe lângă ea.

Constructorul a instalat un container pentru a folosi apa de ploaie. Proprietarul, 38 de ani, a explicat: „Încă nu avem racord la apă și avem butoi pentru colectarea apei de ploaie”.

Poliția investighează cazul, în urma plângerii depuse împotriva femeii. Deși suma în discuție este extrem de mică, circa 15 cenți, acuzațiile de furt sunt luate în serios.

Anterior, vecina și-a pus în mod repetat gunoiul în pubelele noastre. Am vrut să demonstrez că nu acceptăm un astfel de comportament.

Cazul a stârnit reacții diverse în comunitatea locală. Unii consideră că acuzațiile sunt exagerate pentru o sumă atât de mică, în timp ce alții susțin că principiul proprietății private trebuie respectat, indiferent de valoare.

Ceea ce cade din cer nu aparține automat tuturor! De îndată ce ploaia cade într-un butoi, acesta devine proprietatea proprietarului, a clarificat poliția locală.

Furtul de obiecte de valoare mică este reglementat de articolul 248a din Codul Penal german, a punctat o purtătoare de cuvânt. Părțile vor fi acum interogate.

