Vedeta OnlyFans a condus un Lamborghini cu 152 km/h

Clipul, încărcat pe profilul său de Instagram și ulterior șters, o arată pe tânără la volanul unui Lamborghini Huracan EVO de 640 de cai-putere când conducea cu 152 km/h pe un tronson de drum din apropierea localității Regensdorf, din cantonul Zürich. În zona respectivă, limita maximă de viteză este de 80 km/h.

Punctele de reper din videoclip, identificate pe Google Street View, confirmă că imaginile au fost surprinse pe un drum din afara localității. Conform legislației rutiere din Elveția, depășirea vitezei legale cu mai mult de 60 km/h pe drumurile extraurbane este încadrată la infracțiuni grave de viteza excesivă („Raser-Delikt”), fapte pedepsite aspru de autorități.

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Scuza creatoarei de conținut pentru adulți: „Am vrut să devenim virali”

Contactată de jurnaliștii publicației elvețiene Blick, parte a Ringier Media International, în timp ce se afla pe aeroportul din Zürich, pregătindu-se să decoleze spre Miami, tânăra cu peste 180.000 de urmăritori pe Instagram a oferit o explicație neașteptată.

Francesca Morgese a susținut că viteza afișată pe bord nu a fost reală, ci că clipul ar fi fost modificat ulterior cu ajutorul inteligenței artificiale pentru a genera atenție și atenție mediatică în scop de promovare.

Ea a precizat că videoclipul a fost filmat cu o pereche de ochelari inteligenți Meta și că scopul a fost crearea unui conținut viral pentru platforma pe care o promovează. Aceasta a adăugat că bolidul Lamborghini este un vehicul oferit în cadrul unui contract de sponsorizare.

Detaliile din filmarea „originală” care ridică semne de întrebare

Explicația oferită de influențatoare a ridicat însă numeroase semne de întrebare. În încercarea de a-și dovedi nevinovăția, Morgese a trimis redacției Blick mai multe imagini din cadru, susținând că sunt variantele originale ale filmării.

Analiza imaginilor a scos la iveală mai multe neconcordanțe vizuale specifice procesării digitale sau defecțiunilor de randare: într-un cadru viteza afișa 82 km/h, iar în altul apărea cifra „081”. De asemenea, pe volanul mașinii numele brandului părea scris eronat, iar turometrul indica o succesiune neobișnuită a cifrelor.

Întrebată ulterior prin mesaj despre aceste bizarerii vizuale, tânăra a pus erorile pe seama efectului de pâlpâire al camerei video („flickering”).

Scandalul continuă să provoace dezbateri aprinse în Elveția, în condițiile în care autoritățile din cantonul Zürich monitorizează frecvent conținutul din mediul online care surprinde încălcări grave ale regulilor de circulație.

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