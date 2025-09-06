Esmeralda Ferrer Garibay, în vârstă de 32 de ani, a fost găsită moartă alături de soțul și cei doi copii ai săi. Potrivit Le Parisien, cadavrele au fost descoperite într-o dubă abandonată lângă Guadalajara, la nord-vest de Ciudad de Mexico.

Procurorul Alfonso Gutierrez Santillan a oferit detalii despre tragedie în cadrul unei conferințe de presă. Cele patru cadavre erau ascunse în pungi de plastic. Lângă Esmeralda se aflau soțul ei de 36 de ani și copiii lor de 13 și 7 ani. Autoritățile au deschis o anchetă pentru identificarea criminalilor.

Soțul Esmeraldei, un om de afaceri din domeniul auto și al producției de roșii, ar fi fost ținta principală a atacului. Se suspectează implicarea unui cartel de droguri. Astfel, vedeta de pe TikTok ar fi fost doar o victimă indirectă în acest caz tragic.

Trei bărbați care lucrau la garajul unde a fost găsită dubă au fost arestați inițial, dar eliberați din lipsă de probe. Autoritățile continuă investigațiile, analizând sute de ore de înregistrări video pentru a reconstitui traseul vehiculului.

Esmeralda Ferrer Garibay avea peste 45.000 de urmăritori pe TikTok. Și-a lansat contul în aprilie 2020 și s-a orientat către conținut despre lifestyle și călătorii, prezentând frecvent produse de lux.

Fanii ei au transmis numeroase mesaje de condoleanțe pe rețelele sociale.

Această tragedie vine la doar patru luni după moartea unei alte influencere mexicane, Valeria Marquez. Aceasta a fost împușcată mortal în timp ce transmitea live pe TikTok, potrivit unui anunț al biroului procurorului general. Valeria Marquez a fost ucisă după ce un bărbat a pătruns în salonul ei de înfrumusețare din Guadalajara.