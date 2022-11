Viața de film a lui Oxi, de la „Chefi la cuțite”: părăsită de părinți într-o gară și consum de droguri: „M-am născut, fără să vreau, actor principal în filmul vieții mele”

La mijloc de septembrie, Roxana Crudu a decis să le gătească juraților din bucătăria de la „Chefi la cuțite” un burger cu semințe de canabis și ulei de cânepă, un preparat inventat chiar de ea, care i-a lăsat mască pe cei trei chefi. Dar până să aflăm cum a descoperit pasiunea pentru gastronomie, Oxi are o poveste demnă de film. Și o aflăm chiar de la ea.

„M-am născut, fără să vreau, actor principal în filmul vieții mele. Dacă s-ar face un film despre mine, cred că multă lume ar plânge. Am mai văzut un film de genul acesta, în care copilul a întrebat în sala de judecată dacă poate să își dea părinții în judecată”, începe povestea Roxanei.

„Mi-a spus pe un ton foarte urât că nu fac parte din familie”

Prima lovitură a vieții a primit-o la doar doi ani, când a fost abandonată de părinții naturali, pe peronul unei gări: „Când am aflat că sunt adoptată? Peste tot se vorbea asta, și la școală, și la bloc, numai că mama mereu găsea o poveste care să le dărâme pe celelalte, cum ar fi: «Noi am avut o situație mai bună și am ajutat pe cineva să adopte, dar tu ești copilul nostru»”.

„Cel care mi-a spulberat orice șansă să nu fiu un copil adoptat a fost fratele mamei mele. El s-a hotărât să îmi spună pe un ton foarte urât că nu fac parte din familie. Că nu sunt sânge din sângele lor, așa că să nu o mai supăr pe sora lui. Sora lui fiind mama mea. Dar se pare că și aici am avut parte de un al doilea abandon, tata îmbolnăvindu-se destul de rău și mama fiind nevoită să facă față situațiilor financiare și stresului din casă… Și așa am ajuns să cresc singură. Emoțional, fără încurajări și fără încrederea cuiva sau a unui model în viață”, dezvăluie aceasta.

Consumul de droguri și propria realitate

Părăsită de adevărații părinți, Roxana nu a încercat să dea de ei. A căutat „doar răspunsuri în capul meu, pentru că o dată ce m-au părăsit, copilul acela a murit de mult”. Și din cauza problemelor pe care le întâmpina a ales un drum greșit.

Drumul greșit ales? Consumul de droguri. „Am dat peste diverși oameni și diferite tipologii și am învățat că trăiesc într-o lume rea. Când eram mică, nu am vrut să vorbesc până la o anumită vârstă sau să merg… Iar consumul despre care vorbesc m-a făcut să ies un pic din globul meu, să îmi creez propria mea realitate, mai sigură decât cea de până atunci. Nu regret părțile negative din călătoria mea de până acum, pentru că ele stau la baza personalității mele de azi”, recunoaște Roxana.

Un drum greșit pentru că nu mă regăseam în nimic! Când am vrut să o iau pe o cale dreaptă, nu am avut oportunități, pentru că aveam o etichetă sau pentru că nu se implica nimeni pentru mine să pot să prind glas. Așa că prima dată când am încercat acele variante neortodoxe de evadare, am observat cum mă anesteziază și-mi iau toată durerea. Nu aveam cum să renunț, erau singurele care îmi ofereau ce aveam nevoie. Roxana Crudu, concurent „Chefi la cuțite”:

Taz, cățelul adoptat și „transferul” în Germania

Montagne russe-ul plin de emoții a luat o pauză de la viteza amețioare a vieții. Iar Oxi a început să se pună pe picioare.

Alături de Taz

„Momentul meu de rebeliune s-a diminuat în momentul în care l-am adoptat pe Taz, câinele meu de suflet. L-am adoptat când aveam 22 de ani de la cel mai bun prieten al meu. Îmi doream foarte mult un cățel, mai ales că eu când eram mică aduceam căței mai mari ca mine în casă, fără să știe mama, și îi băgăm în cadă, îi spălăm și vorbeam cu ei, practic petreceam foarte mult timp cu necuvântătoarele”, continuă Roxana.

Apoi a urmat „transferul” cu totul din România, după o discuție cu o bună prietenă din Brașov, care i-a propus un loc de muncă în Germania.

Roxana a dezvăluit în emisiune motivele pentru care voia să evadeze cât mai rapid de aici: „Voiam să plec departe de prietenii mei, pentru că am luat-o pe căi greșite: ieșit în cluburi în Mamaia, la terase, muzică electronică, festivaluri, anumite substanțe pe care le consumam…”.

„Dacă aș fi avut parte de iubire…”

Dar programul de muncă din Germania și Taz au ajutat-o enorm: „M-au făcut să renunț definitiv la aceste vicii dubioase și nesănătoase. Eu am vrut să fiu mereu responsabilă. Acum pot să zic că m-am maturizat și viciul ăsta e de domeniul trecutului de mai bine de 8 ani. Poate aș fi renunțat la viciu mult mai de mult, dacă aș fi avut parte de iubire. Dacă alții nu m-au înțeles, Taz m-a înțeles mereu”.

Cel mai dificil moment pentru mine? Când a murit Taz… Știu că pare o prostie, dar cum nu am avut parte de dragoste, el a fost stâlpul meu, terapia mea și familia mea. Oricum nu aș schimba nimic la viața mea. Doar aș fi curioasă ce îmi mai rezervă viață. Mi-am zis o dată că la cât am plătit eu vieții, acum viața îmi este datoare vândută. Roxana Crudu, concurent Chefi la cuțite:

„În România mi-e teamă că nu voi fi acceptată”

Roxana a ajuns în Germania acum 8 ani și a lucrat și la un restaurant cu 2 stele Michelin. Dar pasiunea pentru gastronomie o are de mică.

„Pentru că nu era nimeni să îmi gătească și mama nu a avut talent în această direcție. Gătea doar ca să fie. Faptul că uneori stăteam și 24 de ore fără mama mă făcea să îi fac o surpriză când venea acasă și găteam eu. Dar era prea obosită să guste și se ducea direct la somn. Îi furam revistele de gătit și preparam așa cum scria acolo și ce îmi ieșea îmi ieșea. Tuturor le ziceam că eu o să plec ca bucătar pe vas de croaziere. Am învățat să mă descurc singură în toate situațiile vieții, de aici și gătitul”, ne dezvăluie Roxana.

Care și acum locuiește în Germania, dar ar vrea se revină cât mai repede în România: „Cred că oricine se gândește să vină acasă. Oricât de mult te-ai adapta într-o țară, mama mea este în România și inima mea e la ea. Mereu mă gândesc să vin acasă, deși mi-e teamă că nu voi fi acceptată… Asta a fost frica mea toată viața. M-am confruntat cu oameni reci, fără răbdarea să te înțeleagă”.

Vrea să aducă un concept nou în România

Cu teamă de viitor, Roxana are planuri serioase pentru ceea ce urmează pentru ea. Și-a schițat toate dorințele și e gata să le dea drumul cât mai rapid.

„Mi-am propus să aduc un nou concept în România, cel de fine-dinnig 420. Orice preparat să fie gătit la nivel înalt cu uleiuri și semințe, extracte de canabis, folosind doar CBD, canabidiolul utilizat și în industria cosmetică. Este componentul canabisului care nu e psihotrop, nu alterează percepția, nu dă dependență și alte efecte secundare. Și de ce nu, din meniul meu să facă parte chiar Burgerul420 cu care am participat la concurs. Mi-aș dori să împărtășesc, de asemenea, din experiențele mele oamenilor care mă apreciază”, spune Roxana.

Speranțe nu am avut niciodată, ci am învățat să supraviețuiesc. Experiența «Chefi la cuțite» m-a făcut să mă descopăr mai mult, să văd părți din mine pe care nu le-am mai văzut, să îmi aflu valoarea prin obținerea unor calificative și să nu mă mai subestimez. Și nu în ultimul rând să aflu cât de multă putere am, de fapt. Roxana Crudu, concurentă „Chefi la cuțite”:

