Viața lui Petrică Mâțu Stoian: o căsătorie, un divorț și niciun moștenitor. „Nu aş vrea să par egoist, dar nu mi-au plăcut copiii niciodată”

În vârstă de 61 de ani, Petrică Mâțu Stoian s-a mândrit mereu cu viața sa profesională. În toate interviurile, în toate aparițiile la emisiunile de televiziune vorbea despre cântecul popular pe care îl promova de zeci de ani, încă de la debutul său în muzică.

Când venea vorba despre familie, cu zâmbetul pe buze, artistul prefera să treacă la alte subiecte. Cu toate acestea, în câteva interviuri a făcut câte o excepție și a povestit despre cea care i-a fost soție. Timp de 16 ani a fost căsătorit cu Carmen Mihaela, dar în 2012, de comun acord, au divorțat. „Eu şi Carmen am hotărât de comun acord să ne separăm. Nu am vrut să batem toba pe tema asta. Am intentat acţiunea de divorţ în decembrie anul trecut şi am avut termen pe 18 ianuarie”, declara Petrică Mâţu Stoian, la Pro TV, în urmă cu 9 ani.

S-au aflat și motivele pentru care cei doi au pus punct căsniciei. El era foarte ocupat din punct de vedere profesional, rar își făcea timp pentru soție. S-a mutat cu munca la Craiova, iar ea a rămas la Târgu-Jiu.

„Făcând naveta 200 de kilometri pe zi, ce luam pe mere, dădeam pe pere, nu merita. Aşa că am decis să îmi iau casă în Craiova. Din cauza depărtării relaţiile noastre s-au răcit, aşa că am decis să divorţăm. Nu ne-am certat, nu a existat niciun scandal. Ne-am despărţit ca nişte oameni civilizaţi”, a afirmat cântărețul de muzică populară la vremea aceea. Cei doi nu au avut copii împreună, însă artistul nu a regretat că nu a avut moștenitori. „Nu aş vrea să par egoist, dar mie nu mi-au plăcut copiii niciodată. De aceea nici Dumnezeu nu mi-a dat”, a mai spus cântăreţul la TV, conform click.ro.

Anul trecut, în emisiunea „Folclorul sub lupă”, Petrică Mâțu Stoian dezvăluia că e într-o relație, însă nu mai avea niciun gând de căsătorie.

„În privința recăsătoriei, timpul meu a trecut! Eu sunt la jumătatea vieții. Îmi este foarte bine așa, am o relație, sunt foarte bine și mi-aș dori să rămână așa. Lucrurile se fac la timpul lor, copiii se fac la timpul lor”, spunea Petrică Mâțu în 2020.

Cine ar moșteni averea lui Petrică Mâțu Stoian

Având în vedere că artistul de muzică populară nu a avut copii, în spațiul public au fost lansate întrebări referitoare la averea lui, cine o moștenește. Într-un interviu, Petrică Mâțu Stoian a lăsat să se înțeleagă că nepoții lui vor moșteni totul.

„Dacă s-a întâmplat să n-am un urmaș, asta este. Nu sunt singurul. Sunt oameni mari, conducători de state care nu au urmași. Nu e un capăt de țară. Sunt destui nepoți alături de mine.

Cine e aproape de mine, mă iubește și mă respectă, are toată dragostea mea. Cine nu, la revedere”, a povestit Mîțu Stoian pentru Star Popular.

