Viața și rezistența în Harkov, „uriașul asediat” de 41 de zile. Interviu cu femeia care a rămas să documenteze ororile războiului

De 41 de zile Harkovul n-a cedat. Și nici Maria Avdeeva, una dintre puținele femei care au ales să rămână. Înarmată cu un telefon mobil, versiunea Încăpățânare-și-Rezistență 2.0, Maria iese zilnic pe străzile din oraș ca să surprindă ceea ce numește „crimele războiului”. A filmat din locuințe și magazine distruse, în spitale și morgi, în centre de voluntari, la metrou sau pe străzi. Contul ei de Twitter s-a transformat într-un jurnal video în vreme de război.

Maria a trăit de când se știe în Harkov. A terminat aici Facultatea de Drept Internațional și a lucrat la Institutul Național de Studii Strategice. Toată viața s-a învârtit printre lucrări de cercetare. Acum pășește printre ruine. Familia ei a fost evacuată încă din 24 februarie. „E mai bine așa, pentru că nu trebuie să-mi fac griji pentru ei în fiecare zi. Îi știu în siguranță și mă pot concentra pe munca mea”.

„O să rămân în Harkov cât timp va fi posibil. Eu sper că până la finalul războiului”, spune Maria. Nimeni nu știe însă când va fi finalul războiului. „Și cu preț vom ajunge acolo?”, se întreabă Maria în discuția telefonică pe care o purtăm pe WhatsApp. Maria este fondatoarea unui think thank care abordează dezinformarea și propaganda rusă. A înființat asociația în 2014, după invazia din Donbas și anexarea Crimeei.

Și-a amenajat biroul în holul apartamentului în care locuiește, într-un cartier care n-a fost afectat direct de atacul forțelor ruse. „Avem o singură regulă: doi pereți, nicio fereastră”, descrie ea „noul birou”.

Clădirea în care locuiește are în continuare curent electric, încălzire și apă. Însă mii de alte locuințe au rămas fără, spune ea. „După discuțiile dintre Ucraina și Rusia de la Istanbul, Harkov a fost bombardat de 170 de ori cu rachete Grad. Gazoductul a explodat, 34.000 de oameni au rămas fără gaz. 15% din clădirile rezidențiale din oraș sunt distruse”, explică femeia.

Pe 1 aprilie, ziua în care am vorbit cu Maria, a postat pe Twitter un clip dintr-un apartament din Harkov:

Heavy feelings posting this video. While I was filming this, I kept thinking, what if this was my home, my bedroom, my kitchen. In many apartments there are still family photos on the walls and you can see families that were living here. pic.twitter.com/8Js0atD7wd