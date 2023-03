Primarul municipiului Marghita, Marcel Sas Adăscăliții, spune că l-a monitorizat pe vice atât în 2021, cât și în 2022. Edilul a calculat până și pauzele de țigară ale adjunctului său, susținând că acestea i-au răpit în medie 24 de minute/zi.

„Vreau să-i aduc aminte domnului viceprimar două aspecte: faptul că dânsul în continuare datorează municipalității 27.000 de lei și al doilea lucru, pe care l-am prezentat și în ședința anterioară, este faptul că, odată ce am constatat că angajații Primăriei nu-l identifică pe domnul viceprimar în birou, am luat decizia să îl monitorizez prin camerele poziționate în căile de acces ale instituției și am constatat un lucru interesant”, a spus Sas Adăscăliții.

Dezvăluirea a fost făcută într-un filmuleț postat pe Facebook de către edil.

Edilul a publicat incliv graficele făcute cu prezența colegului său la birou.

Reacția viceprimarului

Viceprimarul Demian Zsolt a reacționat azi la dezvăluirile făcute de edil tot printr-o filmare postată pe pagina sa de Facbook.

Recomandări Tatăl lui Bogdan Gigină, reacție în lacrimi după achitarea lui Gabriel Oprea: „Sunt dezamăgit profund, e cea mai mare nedreptate. N-am crezut vreodată asta”

„Un viceprimar nu are un program de lucru fix, în plus câteodată este nevoit să iasă pe teren. Când sunt pe stradă văd problemele reale ale cetățenilor. Dacă aș sta 8 ore la birou, ar însemna că nu mă interesează problemele cetățenilor. Nu știu domnul primar ce face în 8 ore la birou, fiindcă rezultate nu sunt”, a transmis vicele.

