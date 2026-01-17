Prima taxă eliminată: salubrizarea

Primarul orașului, Vasile Iliuț, a explicat că bugetul local este în acest moment puternic afectat de cofinanțările necesare proiectelor europene, însă situația se va schimba odată cu finalizarea acestora.

„Orașul Vicovu de Sus, în momentul de față, are foarte multe proiecte care necesită cofinanțări importante de la bugetul local. În viitor, după ce vom finaliza proiectele aflate în implementare și aducem localitatea la statutul de oraș adevărat, cu utilități, cu facilități, cu tot ce trebuie pentru oameni și nu vom mai da bani la cofinanțări, vrem să scoatem taxele cu totul pentru persoanele fizice. Singura care vă rămâne e taxa pe mașini”, a declarat Vasile Iliuț.

Asta în timp ce Guvernul României a anunțat o creștere medie estimată a impozitelor pe proprietate cu 70%-80%.

Primarul a precizat că primul pas concret va fi eliminarea taxei de salubrizare. Începând cu anul 2026, locuitorii orașului vor plăti 100 de lei pe an de persoană, cu un plafon de maximum patru persoane per familie.

„Anul trecut taxa de salubrizare a fost de 55 de lei de persoană pe an, iar în 2026 va fi de 100 de lei, însă nu mai mult de patru persoane. Asta ar însemna cam 8,33 de lei pe lună, nesemnificativ, spun eu”, a adăugat edilul.

Motivele deciziei: oraș defavorizat și locuri de muncă puține

Vasile Iliuț susține că eliminarea taxelor și impozitelor locale este necesară pentru a sprijini populația unui oraș cu dificultăți economice.

„Vicovu de Sus este un oraș, să zic așa, defavorizat. Terenurile din oraș nu produc nimic. Sunt terenuri de munte, sterpe, nu se poate face agricultură, iar locurile de muncă sunt tot mai puține. Din acest motiv trebuie să venim într-un fel în ajutorul populației, pentru că nu putem să îi trecem pe toți la asistență socială. Eu așa aș vedea lucrurile, așa ar trebui să funcționeze primăria, pentru că în momentul de față sunt taxe peste taxe, iar oamenii sunt descurajați”, a afirmat primarul.

În prezent, în Vicovu de Sus sunt în derulare proiecte europene în valoare de aproximativ 200 de milioane de euro.

Primarul a subliniat că susține necesitatea alimentării bugetului local, însă nu prin împovărarea acelorași cetățeni.

„Unii care chiar au vândut iluzii o viață întreagă, iar acum, când ar trebui să-și asume responsabilitatea și să ajute cetățenii, se contrazic singuri.  (…) Diferența dintre a vinde iluzii și a face politici publice e simplă: iluziile ignoră oamenii reali.”, a declarat Vasile Iliuț.

El a adăugat că, pentru persoanele aflate temporar în dificultate, eliminarea taxelor nu reprezintă populism, ci o formă de protecție socială.

„Da, bugetul trebuie alimentat. Dar nu storcând aceiași contribuabili până când dispar cu totul. Exact asta s-a întâmplat cu multe afaceri: presiune mare, sprijin zero. Rezultatul? Închideri, plecări. Trebuie baze de impozitare mai mici – nu mai mari. Iar dacă tot vorbim de matematică: uneori scazi procentul ca să crești suma. Dar asta nu se învață din lozinci”, a conchis primarul orașului Vicovu de Sus.

