Două persoane au murit în urma atacului

Anchetatorii au descoperit că una dintre persoanele ucise avea o rană provocată de un glonț, fiind împușcată accidental de polițiști, potrivit AP.

Un bărbat a intrat cu mașina în oameni și a înjunghiat mai multe persoane joi, 2 octombrie, lângă sinagoga Heaton Park din Manchester. El purta ceea ce părea a fi o centură cu explozibili, dar care s-a dovedit a fi, în cele din urmă, una falsă. Atacatorul a fost împușcat de polițiștii britanici la șapte minute de la incident. Poliția a calificat atacul ca fiind un act terorist.

Poliția a declarat că Adrian Daulby, 53 de ani, și Melvin Cravitz, 66 de ani, ambii rezidenți locali, au murit în atacul asupra sinagogii Heaton Park Congregation din suburbia Crumpsall a orașului Manchester. Alte trei persoane sunt spitalizate în stare gravă.

Persoane împușcate accidental de poliție

Șeful poliției din Greater Manchester, Stephen Watson, a declarat că un medic legist a stabilit că una dintre persoanele ucise avea o rană provocată de un glonț. El a spus că atacatorul nu avea o armă și că rana ar fi putut fi „o consecință tragică și neprevăzută” a acțiunilor poliției.

De asemenea, una dintre persoanele rănite ar fi și ea împușcată.

„Se crede că ambele victime se aflau una lângă alta în spatele ușii sinagogii, în timp ce credincioșii au acționat cu mult curaj pentru a împiedica atacatorul să intre”, a spus Stephen Watson.

Atacul a avut loc în timp ce oamenii se adunaseră la sinagogă pentru a sărbători Yom Kippur, care marchează ziua ispășirii, fiind cea mai solemnă zi din calendarul evreiesc.

Rabinul șef Ephraim Mirvis, liderul iudaismului ortodox din Marea Britanie, a declarat că atacul a fost rezultatul „unui val neîncetat de ură împotriva evreilor” pe străzi și online.

„Aceasta este ziua pe care speram să nu o vedem niciodată, dar despre care, în adâncul sufletului, știam că va veni”, a scris el pe rețelele de socializare.

Atacatorul nu era cunoscut cu antecedente penale

Poliția l-a identificat pe atacator ca fiind Jihad Al-Shamie, un cetățean britanic de 35 de ani, de origine siriană, care a intrat în Regatul Unit când era copil, devenind cetățean britanic în 2006. Al-Shamie se traduce în engleză prin „sirianul”, iar autoritățile nu sunt sigure dacă acesta este numele său de naștere.

Poliția a declarat că infracțiunea este investigată ca un atac terorist. Ministrul de interne Shabana Mahmood a declarat că atacatorul nu era cunoscut poliției sau programului național de combatere a terorismului „Prevent”, care încearcă să identifice persoanele expuse riscului de radicalizare.

Ministrul de interne a mai declarat că „este prea devreme pentru a spune” dacă atacatorul a acționat singur.

Trei persoane sunt suspecte că au legătură cu incidentul

Oamenii legii au arestat doi bărbați în vârstă de 30 de ani și o femeie în vârstă de 60 de ani, suspectați de pregătirea sau comiterea de acte de terorism în legătură cu atacul.

Vecinii atacatorului din suburbia Prestwich a orașului Manchester, situată la câțiva kilometri de sinagogă, au declarat că familia lui Al-Shamie locuia în acea casă de ani de zile. Ei au spus că bărbatul părea a fi „un băiat simplu și obișnuit”. Familia atacatorului a condamnat, pe Facebook, „actul atroce, care a vizat civili pașnici și nevinovați”.

„Inimile și gândurile noastre sunt alături de victime și familiile lor, și ne rugăm pentru puterea și alinare lor”, se arată în mesajul acestora.

Premierul britanic Keir Starmer a vizitat locul atacului

Prim-ministrul Keir Starmer, care a vizitat locul atacului vineri dimineață împreună cu soția sa Victoria, a declarat că „acesta a fost un atac îngrozitor, un atac terorist menit să provoace teamă. Atacarea evreilor pentru că sunt evrei”.

El a mai adăugat: „Este foarte important astăzi ca întreaga țară să se unească, oamenii de toate credințele și fără credință, să susțină și să fie solidari cu comunitatea noastră evreiască”.

Cercetări arheologice în Cetatea Alba Carolina. S-a descoperit o parte din structura porții prin care a intrat Mihai Viteazul în Alba Iulia
Exclusiv
Știri România 16:00
Cercetări arheologice în Cetatea Alba Carolina. S-a descoperit o parte din structura porții prin care a intrat Mihai Viteazul în Alba Iulia
Giulia Cristescu, tânăra româncă în vârstă de 22 de ani care a înființat la Londra o companie de teatru: „Vreau să creez o artă care să rămână vie pentru totdeauna"
Interviu
Știri România 13:00
Giulia Cristescu, tânăra româncă în vârstă de 22 de ani care a înființat la Londra o companie de teatru: „Vreau să creez o artă care să rămână vie pentru totdeauna"
Asia Express 5 octombrie 2025. Competiția se schimbă pentru Mara Bănică și Serghei Mizil
Stiri Mondene 17:11
Asia Express 5 octombrie 2025. Competiția se schimbă pentru Mara Bănică și Serghei Mizil
Motivul pentru care Ștefan Stan a divorțat de mama copiilor. Ce convenție a stabilit cu fosta soție
Stiri Mondene 16:06
Motivul pentru care Ștefan Stan a divorțat de mama copiilor. Ce convenție a stabilit cu fosta soție
Cine e Giuliano da Empoli, scriitorul de care nu se mai satură politicienii europeni
Politică 12:50
Cine e Giuliano da Empoli, scriitorul de care nu se mai satură politicienii europeni
Premieră post-'89 în geografia puterii: doar politicieni de peste Carpați controlează funcțiile-cheie în statul român și toate partidele mari
Analiză
Politică 10:00
Premieră post-'89 în geografia puterii: doar politicieni de peste Carpați controlează funcțiile-cheie în statul român și toate partidele mari
