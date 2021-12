Victor Ciorbea, 67 de ani, a stat față în față duminica trecută cu Denise Rifai în cadrul emisiunii „40 de întrebări”, de la Kanal D, fostul premier din perioada 1996-1998 revenind în prim plan după o perioadă în care a evitat ieșirile publice. În prezent Ciorbea a revenit la profesia de avocat, după ce a ocupat diverse funcții în statul român, de la primar al Capitalei, premier, Avocat al Poporului.

Cum a fost la naștere

Interviul-maraton i-a prilejuit o incursiune în lumea copilăriei. Cu momente teribile, cu altele care acum îi par amuzante. Conform certificatului de naștere s-a născut pe 26 octombrie 1954, în comuna Ponor (Alba), deși, în realitate, a văzut lumina zilei 48 de ore mai devreme. „Tata s-a îmbătat când m-am născut, împreună cu primarul și cu secretarul comunei, abia când și-au revenit au zis să înregistreze nașterea mea. Eu m-am născut într-o frumoasă zi de duminică, pe la orele 14:00, în condiții groaznice, mama era să moară, din cauză că nu era medic în localitate, ci doar o asistentă”, a povestit Ciorbea.

Botezat la copcă

A dezvăluit că era să-și piardă viața la șase săptămâni după naștere, când a fost botezat! A fost un copil bolnăvicios, iar fostul lider al PNȚ-CD a relatat că un preot ortodox l-a scufundat în apa unui râu, a făcut dublă pneumonie, fiind salvat, ulterior, de un medic nou din comună care i-a aplicat o supradoză de antibiotice. „Am cam fost la un pas de moarte. Dumnezeu să-l odihnească în pace pe preot, cred că a fost un bun creștin. Sigur că Iisus Hristos a fost botezat în apa Iordanului, la plus 30 de grade, eu la minus 20 și ceva undeva în Apuseni, de Crăciun. Apa era înghețată, au spart o copcă, cu un fel de toporișcă, m-au băgat acolo. Apoi am făcut dublă pneumonie doi kilometri până acasă, prin viscol. Eu cred în Dumnezeu până la capăt. Un medic sosit în comună m-a salvat, ulterior, apoi am făcut toate nebuniile din lume”, a spus avocatul.

„Pălincă precum ceaiul”

Iată câteva episoade ale copilăriei. „La 4-5 anișori m-am îmbătat. Prima mea beție. Cum? Un vecin de 70 de ani mi-a dat pălincă proaspăt făcută, era caldă, a pus zahăr în ea, mi l-a dat ca pe un ceai, iar bunicul era să-l omoare în bătaie. Mi-au trebuit două zile să-mi revin. Mă sculam la ora 4:00 dimineață cu vitele, cu copiii, sau fugeam după tata cu batoza. Sau trebuia să mă scol să stau la coadă la lapte”, a rememorat Ciorbea, din perioada când s-a mutat de la sat la oraș, la Hunedoara.

„Femeile de la seceră s-au închinat când au văzut că revin la viață”

În școala primară, a avut parte de diverse pățanii, care astăzi ar fi tratate ca momente de „bullying”. ”Mă batjocoreau, mă umileau, mă scoteau în curte să mă bată. Îmi puneau tot felul de porecle, din cauza numelui, „Borș”, „Ciulama”, „Ostropel”. În clasa a V-a și profesoarele mă băteau cu linia, pentru caligrafie”, și-a readus aminte fostul premier.

Și întâmplările ieșite din comun nu s-au epuizat. „M-a lovit de două ori trăsnetul! A doua oară, după 3-4 secunde, femeile ce erau la seceră s-au închinat când au văzut că revin la viață. Am zburat cu sania 20 și ceva de metri, noroc că am aterizat în zăpadă, asta pe la 7-8 ani. Înainte, la 6 ani mi-am rupt mâna, am fost prima oară la Aiud, la oraș, m-au dus cu sania. Mi-am fiert un picior întreg, băgându-l în apă clocotită”, a mai spus Ciorbea.

PARTENERI - GSP.RO Cum s-a cuplat Bănel cu o milionară din Franța. Jurnalistul Adrian Voicu a avut un șoc când a văzut-o: „Una dintre cele mai frumoase 10 femei pe care le-am văzut!"

Playtech.ro Lidia Buble ȘOCHEAZĂ cu acest interviu extrem de indecent: „Cum să nu mă ating...” Tatăl ei sigur se va RUȘINA!!!

Observatornews.ro Maimuțele ar fi ucis 250 de câini din răzbunare, într-un sat din India, după ce le-a fost omorât un pui

HOROSCOP Horoscop 19 decembrie 2021. Leii simt nevoia să se îndepărteze, cumva, de toate problemele care le dau dureri de cap

Știrileprotv.ro Amendă uriașă pentru cei care nu completează formularul digital de intrare în România

Telekomsport 300 de ani de închisoare! Marea gimnastă rupe tăcerea: "Am fost goală cu medicul peste mine. Minoră fiind...". Ce făceau părinţii ei

PUBLICITATE Cum să faci masca facială perfectă