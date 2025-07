„Concluzia primei zile: România lipsește din discuțiile strategice. Nu este prezentă în marile dosare de securitate, economie sau cooperare tehnologică. Este o absență care va costa. Am avut întâlniri și schimburi de opinii intense cu reprezentanți ai Trezoreriei SUA, Băncii Mondiale, FMI, think tankuri și oficiali americani sau europeni din SUA. Am participat la un eveniment important dedicat apărării UE care a confirmat că Europa se poziționează. Iar România trebuie să fie prezentă, activă și să aibă o voce puternică”, a transmis Victor Negrescu pe Facebook.

El a adăugat că această absență va costa țara noastră și a cerut intervenția urgentă a președintelui României, care să vină în SUA cu o agendă clară, pentru a recâștiga influența țării pe scena internațională.

„Riscul tarifelor comerciale este serios iar, dacă se vor aplica în integralitate, efectele vor fi resimțite direct în Europa de Est. Avem nevoie de o strategie națională de răspuns și de protejare a economiei românești. Este urgent ca Președintele României să vină aici cu o agendă clară și să repună România pe hartă. Fără prezență la nivel înalt, vom pierde oportunități și influență”, a conchis Negrescu.

Președintele american Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan într-o vizită în Statele Unite, lucru dezvăluit de Libertatea încă de acum două luni. În luna mai, Libertatea a fost publicatia care a anunțat, citând surse oficiale, că Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan în SUA, lucru întâmplat la o zi după ce Dan a devenit președinte. Deocamdată nu se știe data precisă la care Dan va veni în SUA.

Pe agenda discuțiilor vor fi capitole precum energia, securitatea la Marea Neagră și prezența trupelor americane în România, potrivit informațiilor Libertatea.