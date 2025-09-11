Exponatele includ o selecție de creații bespoke

Artistul și designerul de pantofi Victor Vulpe va participa în cadrul pavilionului României deschis la prestigioasa World Expo Osaka 2025, a anunțat Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), prin Facultatea de Arte și Design (FAD).

El va expune publicului japonez și internațional schițele colecției „Highway”, parte a cercetării sale doctorale, desfășurată în cadrul Școlii doctorale de Arte (ȘDA) din cadrul Facultății de Arte și Design a UVT.

„Exponatele includ o selecție de creații bespoke, obiecte conceptuale, forme, prototipuri și pantofi sculpturali, expresia maturității unui parcurs artistic de peste 30 de ani”, a transmis Universitatea de Vest din Timişoara, într-un comunicat de presă.

În plus, artistul va susține un workshop interactiv, oferind vizitatorilor experiența unică de a descoperi procesul de creație bespoke (realizare de prototipuri personalizate, la comandă).

Reprezentare culturală și artistică de mare prestigiu

Prin acest demers, România își afirmă identitatea culturală și creativă pe scena internațională.

„Această prezență marchează un moment de reprezentare culturală și artistică de mare prestigiu pentru România, dar și o reafirmare a excelenței academice cultivate în cadrul UVT”, a precizat Marilen Gabriel Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timişoara.

De asemenea, participarea lui Victor Vulpe la World Expo Osaka 2025 este o dovadă vie a forței creativității cultivate în Facultatea de Arte și Design a UVT.

„Suntem mândri că un artist format și consacrat în comunitatea noastră academică reprezintă România la cel mai important eveniment internațional dedicat inovației și culturii. În creațiile sale, tradiția meșteșugului se împletește cu cercetarea artistică și designul contemporan, oferind o imagine autentică a excelenței românești”, a spus Diana Andreescu, decană a Facultății de Arte și Design din UVT.