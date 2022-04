În timpul emisiunii sale de la canalul amintit, „Seara cu Soloviov”, într-o discuție care a avut loc în studio și la care au luat parte experți, politicieni, politologi, jurnaliști și antreprenori ruși, gazda nu s-a ferit să vorbească despre un război al Rusiei cu NATO.

Soloviov amenință Europa și toate țările NATO, întrebând dacă acestea vor avea suficiente arme și oameni pentru a se apăra, odată ce „operațiunea specială” a Rusiei în Ucraina se va încheia. Soloviov adaugă: „Nu va fi milă!”

Meanwhile on Russian state TV: host Vladimir Solovyov threatens Europe and all NATO countries, asking whether they will have enough weapons and people to defend themselves once Russia’s „special operation” in Ukraine comes to an end. Solovyov adds: „There will be no mercy.” pic.twitter.com/fCN3vfZy4N