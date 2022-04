Liderul echipei de negociatori ai Ucrainei, Mihailo Podoliak, a anunțat că este gata să meargă în Mariupol pentru o rundă specială de negocieri cu reprezentanții Rusiei, fără nicio condiție.

Podoliak a scris pe Twitter că a făcut oferta pentru a salva „băieții noștri, Azov [batalionul], militari, civili, copii, vii și răniți”.

Yes. Without any conditions. Were ready to hold a “special round of negotiations” right in Mariupol. One on one. Two on two. To save our guys, Azov, military, civilians, children, the living & the wounded. Everyone. Because they are ours. Because they are in my heart. Forever.