În imagini, Arnold Schwarzenegger, în vârstă de 71 de ani, este filmat vorbind cu fanii în timpul unui concurs la evenimentul „Arnold Classic Africa”, din Johannesburg. La un moment dat, un bărbat îl loveşte în spate, din săritură, cu ambele picioare.

„Vă mulţumesc, dar nu există motive de îngrijorare. Am crezut că am fost îmbrâncit de mulţime, ceea ce mi se întâmplă des. Mi-am dat seama că am fost lovit abia atunci când am văzut filmuleţul, ca voi toţi. Mă bucur că idiotul nu mi-a întrerupt intervenţia pe Snapchat”, a transmis Arnold Schwarzenegger pe Twitter.

Im not an etiquette expert, but pretty sure if you want to ask Arnold Schwarzenegger for a Lamborghini, flying kicking him in the back is not a good start. pic.twitter.com/1vqV7yLSoy

