VIDEO. Ce a făcut Diana Șoșoacă în fața DIICOT și ce le-a spus jandarmilor atunci când aceștia i-au cerut să plece. Cum au reacționat forțele de ordine

Totul a fost transmis live pe Facebook, inclusiv când au venit jandarmii și i-au zis să elibereze locul, pentru că nu are autorizație pentru manifestare.

„Suntem la DIICOT București pentru mârșăvia pe care au făcut-o împotriva colegei mele Iulia Medeleanu, unde s-a făcut percheziție exact în ziua în care au trebuia să mă duc la președintele Iohannis. A fost pe față un atac pentru că noi am depus plângere penală împotriva Guvernului României. Și noi am venit aici să arătăm ce înseamnă poliția politică. Noi am depus plângere penală împotriva Guvernului României, a lui Orban, a lui Rafila, a lui Cercel, a lui Arafat mai ales”, a spus avocata Șoșoacă înainte să înceapă să vorbească la microfon pentru procurorii DIICOT.

După ce stația a fost pusă în funcțiune, senatoarea a început să le strige procurorilor: „Suntem aici pentru a manifesta asupra nedreptăților din justiție. Presiunile care se fac asupra avocaților care au avut curajul să depună plângere penală împotriva Guvernului României, primului ministru Ludovic Orban, a lui Raed Arafat, Cercel, Rafila, toți… Sunt 11 capete de acuzare”.

„Nu mă intimidați!”

După un sfert de oră, senatoarea aleasă pe listele AUR a fost abordată de jandarmii veniți la fața locului.

Aceștia i-au spus că nu are autorizație pentru manifestare și că trebuie să înceteze.

„Nici nu trebuie, e un manifest spontan!”, le-a răspuns Șoșoacă. „Dați-ne o amendă!”, le-a sugerat ea.

Dialogul în contradictoriu a continuat și când jandarmul i-a zis să poarte mască și să păstreze distanța. Senatoarea le-a răspuns că are adeverință și ea, și soțul ei care o filma. Totodată, Șoșoacă le-a spus jandarmilor că purtatea măștii nu mai ar temei legal începând cu 12 decembrie, de când e guvern interimar și nu mai e stare de alertă.

„Foarte bine! Sancționați-ne și noi vă facem plângere penală! Nu mă intimidați!”, le-a spus senatoarea jandarmilor atunci când își căuta cartea de identitate.

După verificarea actelor, jandarmul îi spune că trebuie să plece.

Jandarmii nu i-au dat amendă

„Dacă în momentul ăsta strângeți și plecați nu primiți nicio sancțiune”, îi spune jandarmul.

„Și dacă nu, mă băgați în dubă?”, îi răspunde Diana Șoșoacă.

Manifestarea din fața DIICOT se termină după 40 de minute, atunci când senatoarea le spune prietenilor cu care a venit să strângă.

„Este o acțiune care nu are legătură cu Partidul AUR, are legătură cu mine și cu oamenii care au fost în piață”, conchide Diana Șoșoacă.

