Cum arată cel mai frumos balcon iarna. Bucureșteanul care îl deține s-a pregătit de sărbătoare cu beculețe și globuri. A investit premiul de 5.000 de lei primit de la Primărie tot în balcon: „În primăvară, o să vedeți!”

În blocurile „mândria comunismului” de pe Bulevardul Unirii, un balcon îți sare în ochi. E decorat cu beteală, globuri și beculețe. Au dispărut ochioasele mușcate care au înfrumusețat când era cald balconul și în locul lor au venit hainele festive de sărbători. După ce a primit 5.000 de lei de la Primăria Capitalei, care îi recunoștea munca de grădinar la bloc, pusă în slujba „celui mai frumos balcon”, Radu Șofran a pornit cursa pentru „mai mult”. Ce înseamnă „mai mult”, nu vrea să dezvăluie, dar ne garantează că investiția va merita. „În primăvară, o să vedeți!”, spune zâmbind pasionatul.

„Sunt foarte mulți oameni care filmează și fotografiază, și se minunează”

Este deja pregătit pentru colindători. Pe masa din balcon stau regește două vase cu mere de țară și a pregătit și globulețele care să lumineze calea Moșului. Cât despre concursul care i-a adus faima de mare gospodar în cartier, spune că nici măcar nu voia să participe. „Este o muncă ce îmi place, o fac de peste 15 ani de zile și n-am participat la concursul cel mai frumos balcon că am vrut să câștig neapărat, colegii de la muncă au zis ”tu de ce nu te înscrii”, și m-am înscris într-o doară și eu. Și am constatat că, până la urmă, am avut totuși cel mai frumos balcon. Ne aflăm în apropierea Stadionului Național și sunt foarte mulți oameni care filmează și fotografiază, și se minunează că mai sunt oameni care vor să facă ceva frumos. Eu am vrut să fac pentru mine”, mai spune jurnalistul Radu Șofran.

Pe lângă pasiunea pentru grădinărit, o mai are și pe cea pentru șah. Ține cursuri de șah și mai este și arbitru, uneori, iar banii pe care îi face, îi investește în flori.

Ca să le protejeze de frigul iernii, proprietarul celui mai frumos balcon a dus florile în seră. „Au rămas foarte puține din florile pe care le avem pe balcon, sunt duse la cineva care are seră, de fapt de acolo îmi și iau florile, în fiecare an. Mi le aranjează pentru primăvară și le iau de acolo. Eu altfel nu am unde să le pun, am peste 50 de flori. Casele nu sunt atât de mari ca să-ți permiți să îți pui toate florile. Am oprit aicea câteva flori să fie aicea și să îmi miroasă frumos”, mai spune Radu Șofran.

Cel mai frumos balcon iarna

Odată cu primăvara, învie și ideile lui. „Apar panseluțele, alea sunt primele flori pe care le pun aicea. După care mușcatele, când apar petuniile, îmi pun petunii, întotdeauna am pus petunii, nu am pus de la un an la altul. Am încercat să pun de la un an la altul, dar nu au prospețimea și culoarea pe care le au când le pui în fiecare an. În fiecare an o să găsiți balconul altfel față de anul trecut, niciodată n-o să vedeți un balcon ca în anul precedent”, adaugă Radu Șofran.

Când au văzut pata de culoare de pe fațada clădirii sale, vecinii au început să-l imite. Îi cer sfaturi despre îngrijirea plantelor și vor să îi fie concurenți, chiar dacă nu se știe dacă primarul Gabriela Firea va mai premia bucureștenii gospodari sau nu. Radu Șofran a făcut multe experimente pe balconul său: a încercat să aclimatizeze flori din Grecia, dar nu au rezistat. S-a întors la culturile autohtone.

„Plantele trebuiesc întotdeauna îngrijite, pe lângă apă, că trebuiesc udate în fiecare dimineață, nu seara, cum fac mulți, pentru că florile fiind încălzite de la razele soarelui și, punându-le apă multă, se opăresc. Nu costă foarte mult îngrijirea unor flori, apa, dacă este, vă spun că nu e nici măcar un sfert de cadă, dacă e să facem o baie, un sfert de cadă nu consumă florile. Iar îngrășămintele pe care le-am pus la ele mă costă 50 de bani pe zi”, explică economia pasiunii sale.

Primarul Gabriela Firea a premiat în acest an cel mai frumos balcon, cea mai frumoasă fațadă și cea mai frumoasă grădină. 214.000 de lei a alocat din bugetul Capitalei acestor recompense.

Citește și: