Imagini impresionante au fost postate joi, 19 august, pe rețelele de socializare. Agenția Reuters a difuzat secvențe video de la Aeroportul Internațional din Kabul, în care se poate vedea o fetiță urcată pe un gard și preluată apoi de un soldat.

Scena se repetă apoi și cu alte persoane, aflate într-o mulțime de oameni care ​aşteaptă să plece din capitala afgană.

A small Afghan girl was lifted up over the high perimeter wall and passed into the hands of an American soldier at Kabul airport, capturing the sense of desperation among many Afghans who are fleeing because of fear of persecution https://t.co/W2JUbGP0bq pic.twitter.com/yD6ixI3i2n