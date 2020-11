VIDEO | O româncă l-a făcut să râdă în hohote pe celebrul actor Jerry Seinfeld

Cu ocazia lansării cărții lui Jerry Seinfeld, care adună toate glumele acestuia din întreaga carieră, Jimmy Fallon a lansat la 13 noiembrie „Provocarea Seinfeld”, prin care a cerut oamenilor să trimită un video cu ei interpretând o glumă din cartea lui Seinfeld, însă în propriul lor stil.

Sceneta româncei, înregistrată lângă o vacă, l-a făcut să râdă cu poftă pe Jerry Seinfeld.

Moderator: O avem acum pe Magda Mihăilă din Franța, care încearcă gluma cu boala vacii nebune.

Magda Mihăilă: Ceea ce îmi place la boala vacii nebune este că, desigur, încercăm să dăm vina pe vaci. Nu este vina noastră, aceste vaci sunt nebune. Sunt nebune, și-au ieșit din minți. Le arătăm alunecând pe rampe alunecoase sau când se comportă ciudat. Probabil că vacile spun: „Desigur, ne beți, ne mâncați, ne purtați, vă furișați pe lângă noi, ne răsturnați și tot noi suntem de vină?”

După apariția la Jimmy Fallon, Magda a declarat pentru „Cultura la dubă”:

Recomandări Am întrebat 10 parlamentari dacă vor face vaccinul anti-COVID. „Sunt cu COVID-ul în nas acum! Dacă vaccinul apare, îl voi folosi”

„Când am văzut provocarea lansată aveam deja cartea acasă, am precomandat-o când s-a anunțat publicarea. Mi s-a părut normal să îmi implic «vecinele» de la fermă care m-au ajutat anul ăsta să îmi mențin zâmbetul. Mi-au lipsit foarte mult spectacolele și interacțiunea cu publicul, ori de câte ori eram într-un loc aglomerat îmi venea să încep să spun glume ca să am parte de un pic de validare și interacțiune umană”.

Magda Mihăilă

Ea a mai spus că a primit „o porție de mângâiere de ego de la unul dintre cei mai prolifici oameni ai comediei din lume”, așa că poate să aștepte cu „mai multă răbdare să urc din nou pe scenă”

Magda a povestit că la momentul înscrierii a menționat că este din România și locuiește în Franța, dar în cadrul emisiunii a fost prezentată ca fiind din Franța.

montaj video: Cristian Deheleanu

