Gabriel Ciobotaru împarte mâncare oamenilor gării în fiecare joi, de șapte ani. Între timp, a făcut rost de o mașină de ambulanță, donație din Germania. “E înregistrată, înmatriculată, tot. Și, la nevoie, putem acorda și primul ajutor”, spune bărbatul de 35 de ani. Asociația Șansa Ta, pe care o conduce, are în grijă peste o sută de persoane: oameni fără adăpost și copiii de la un centru de zi.

Pachete de la oameni și de la firme

După masa de Paște, ați observat?, întotdeauna rămân nemâncate niște sarmale, o fărâmă de drob, un coltuc de cozonac. Ca și cum ar mai fi trebuit să vină un oaspete, dar, ca un făcut, iar am uitat să-l chemăm.

La Gara de Nord, bucureștenii au venit să aducă pachete cu ce le-a prisosit: ouă, plăcinte, pască. Bunătăți. Au văzut apelul pe Facebook lansat de voluntari și au răspuns. “De data asta, am avut noroc, am strâns multă mâncare, ducem și la copii”, explică Gabriel. O firmă de catering a donat șnițele și drob, un lanț de supermarketuri – fructe și iaurt. Oamenii gării au avut parte de o adevărată masa de sărbătoare, cu trei feluri.

Ciorbă cu fasole 3D

Strigătul “Vine ambulanța!” e întâmpinat cu bucurie. Din ambulanță, voluntarii scot două mese de plastic, tacâmuri, pungi cu pâine. O oală uriașă este cărată cu pompă până pe bordură. Capacul se ridică, ies aburi de ciorbă. “Ciorbă cu fasole 3D”, anunță Gabriel.

Începe împărțeala, în castroane din plastic. Polonicul caută harnic boabele mari, albe. În așteptarea mâncării, un cântec, Chinezu’ zdrăngăne o chitară multicoloră, își povestește hip-hop viața lui “fără iubire de la părinți”.

Leul, un băiat cu handicap mental, și-a primit deja castronul. L-a pus pe trotuar, s-a așezat lângă el, cu șapca pe ochi, concentrat, ca un chimist care vrea să determine cantitatea exactă de pâine care poate fi absorbită de ciorbă.

David, Maria și Iosif, familia din subsol

Viorel a venit “de la serviciu”, lucrează pe ici, pe colo, în construcții. A făcut de toate, faianță, instalații electrice, zugrăveli, dar mai ales “multe cavouri”. Are trei copii, David, Maria și Iosif. Locuiesc cu toții într-un subsol de bloc. În vremurile fericite, locuiau într-o casă părăsită, “Știți cum am făcut-o să arate? Am pus pereți, podele, sticlă la geamuri…”. Dar a venit proprietarul și gata. Viorel ia mâncare și pentru copii, în pungi mari, din plastic.

Eva savurează ciorba de fasole, în picioare. Se leagănă mâncând, râde cu ochii. “E buuună!”. Are căciulă de iarnă și fustă de vară, lungă, cu volane, dintr-o mătase care a fost cândva verde. Oamenii gării nu se află în statisticile Protecției Sociale, “trăiesc din mila oamenilor, din ce aruncă lumea. Cei mai mulți stau prin canale sau în case abandonate. Încercăm să le aducem și medicamente, pentru că au tot felul de boli”, povestește o voluntară de la Șansa Ta.

Șansa lor e unul de-al lor

Gabriel a crescut la casa de copii. “Am avut o viață destul de tristă, cu multe greutăți. Mă rog… Am văzut cum e să nu ai ce mânca peste zi, cunosc nevoile acestor oameni. De aceea mă implic”. Și-a luat ajutoare la asociație tot oameni ai străzii.

“Nu avem în fiecare joi așa ceva. Știți cum se spune, oamenii sunt mai buni de sărbători. Uneori avem mai puțin, uneori mai mult. Noi suntem câțiva, încercăm să dăm de mâncare săptămânal la peste o sută de oameni. E bine-venită orice mână de ajutor. Și o implicare mai mare a societății ar trebui, a oamenilor, nu doar a autorităților”, spune fondatorul Șansa Ta. Punctual, pe lângă căldură sufletească și pachete cu mâncare, Gabriel spune că asociația are nevoie de încă o mașină cu care să transporte mâncarea.

Dacă vă simțiți mai buni și după Sărbători, puteți aduce un pachet de mâncare în fiecare joi, la Gara de Nord. Sau puteți dona în conturile Asociației Șansa Ta:

CONT ÎN LEI RO64RNCB0591123278690001

CONT ÎN EURO RO37RNCB0591123278690002

Citește și:

VIDEO | Siegfried Mureșan, candidat PNL pentru Parlamentul European, actual europarlamentar: ”Mi-e teamă că părinților mei, care sunt profesori, le vor scădea din nou salariile”