Într-un interviu pentru Libertatea, Siegfried Mureșan, candidatul PNL pentru Parlamentul European, actual europarlamentar, a răspuns unor întrebări incomode despre campania electorală, competitorii politici și poziționarea față de corupții din partidele românești.

– PNL depășește PSD în sondaje a doua oară consecutiv. Ați ales bine partidul pentru a avea un loc asigurat în Parlamentul European. Ce poate face un europarlamentar pentru românul de rând?

– Imediat după alegeri, europarlamentarii vor lua o serie de decizii cu impact major pentru viața fiecărui român. De exemplu, câte fonduri europene va primi România în următorii șapte ani, cât va fi subvenția la hectar pentru fermierii din România, câte fonduri europene vor veni pentru autostrăzi, spitale regionale, reabilitări de drumuri (…) Toți oamenii din România vor fi afectați într-un fel sau altul de deciziile pe care Parlamentul European le va lua imediat după alegeri.

”La nivelul Comisiei Europene, toți indicatorii economici cu privire la România sunt pe roșu”

– Comisia a anunțat deja bugete un pic mai mari pentru România. Am putea să le pierdem sau am putea să le îmbunătățim?

– Comisia Europeană spune așa: România plus 8%, fiindcă aveți nevoie și vrem să fim alături de voi, Polonia și Ungaria minus 23 și 24%, fiindcă ați absorbit banii și v-ați făcut treaba. Nouă ne convin plus 8%, dar polonezilor și maghiarilor nu le vor conveni, ca atare vor urma negocieri extrem de dure între guvernele țărilor membre. Cât timp prim-ministrul României este cel actual și avem această coaliție de guvernare, este clar că europarlamentarii sunt principalul instrument pentru a ne asigura că România nu pierde fonduri europene în următorii șapte ani.

– Ați pomenit de proasta gestionare a economiei românești. Credeți că suntem în pericol de o criză?

– Categoric, da. La nivelul Comisiei Europene, toți indicatorii economici cu privire la România sunt pe roșu. În urmă cu doi ani și jumătate, când PSD-ALDE a câștigat alegerile, rata inflației era zero. În momentul de față, este cea mai mare rată a inflației din Europa.

Actualul Guvern aplică rețeta de intrare în criză economică patentată de Călin Popescu Tăriceanu cu PSD-ul la comandă în anii 2007- 2008. Sunt aceleași măsuri bazate pe consum, lipsă de investiții, lipsă de reforme. Dacă vrei să îți meargă bine, trebuie să investești.

”Economia României este ținută artificial în viață”

– Dacă situația continuă în același ritm, în cât timp ne putem aștepta să ne lovească o criză?

– În următoarele 18 luni riscăm ca situația să se deterioreze masiv. Economia României este ținută artificial în viață de actualul guvern, care pompează banii noștri în economie pentru a ne păcăli că ne merge bine. Vestea proastă este că tot noi va trebui să plătim această creștere a datoriei prin impozite și taxe plătite în viitor. În urmă cu doi ani și jumătate, România îndeplinea 3 din 5 criterii de aderare la zona euro. Astăzi mai îndeplinim unul singur și riscăm ca la anul să nu îl mai îndeplinim nici pe acesta. Inflația înseamnă că mai afectat este omul cu venituri mici și venituri fixe. Părinții mei sunt profesori și salariile lor au fost afectate în rândul crizei trecute și mi-e teamă ca acest lucru să nu se întâmple din nou în viitor, în următoarele luni.

– Să discutăm un pic despre campania PNL la europarlamentare. Aveți sloganul România în primul rând. Amintește de sloganul lui Donald Trump, America First. Vreți să mizați pe o carte populistă?

– Nu, deloc. Această asemănare este interpretarea greșită, făcută voit de competitorii noștri. “România în primul rând, e timpul României” înseamnă România în primul rând al Uniunii Europene. Înseamnă România acolo unde merită ea. Este clar că România este reprezentată de actualul guvern sub adevărata sa valoare. Noi încercăm să schimbăm guvernul, încercăm să îl schimbăm cât mai rapid, dar, până una-alta, principala modalitate de a reprezenta bine România în UE este prin europarlamentarii români.

PNL mizează pe cartea populistă?

– Profesionalismul nu îl contestă nimeni. Dar ce părere aveți despre populism, fiindcă PNL-ul are și niște accente de acest gen. Dacă ne gândim la referendumul pentru familie, dacă ne gândim inclusiv la cum deschideți lista pentru europarlamentare – cu un jurnalist, un showman.

– Întotdeauna am considerat populismul periculos, întotdeauna am considerat naționalismul un pericol în Europa secolului XXI. Izolarea înseamnă sărăcie. E clar că Uniunea Europeană poate face față mult mai bine marilor amenințări. Extremismul, curentul antieuropean este un dușman al partidului național liberal.

Legat de referendumul de anul trecut, poziția partidului nostru a fost de a lăsa la libera alegere a fiecărui membru de partid dacă participă sau nu la referendum.

M-ați întrebat de lista de candidați, vă spun sincer următorul lucru. Noi avem pe listă europarlamentari care au făcut ceva în Parlamentul European în ultimii 5 ani. Nu o să vorbesc de mine, îi știți și pe ceilalți.

– Este vorba de deschiderea listei.

– Așa. Avem oameni politici care au confirmat la nivel național, vă întreb cine să facă pași în aderarea României la zona Schenghen: Carmen Dan sau Vasile Blaga? E clar că Vasile Blaga, ministrul care s-a ocupat de îndeplinirea condițiilor tehnice pentru aderarea României la Schenghen. Avem doi primari în primii 10 care sunt campioni la absorbția de fonduri europene.

– Și dvs. aveți un CV impresionant, dar vorbeam despre deschiderea listei.

– (…) Avem în fruntea listei un comunicator. Vă spun sincer, în ultimele șase săptămâni, președintele Ludovic Orban și cu mine am bătut țara în lung și în lat împreună cu capul nostru de listă, cu Rareș Bogdan. Rareș Bogdan are o notorietate foarte mare, în special în rândul electoratului anti-PSD. Este clar că prin prezența lui pe listă mesajul PNL ajunge la categorii de electorat la care fără el probabil am fi ajuns mai greu.

– În bugetul pe 2018 al UE, la care ați fost negociator, apar pentru prima dată fonduri pentru combaterea propagandei ruse. Cum credeți că ar putea modifica campania electorală și rezultatul alegerilor interferența Rusiei în România?

-Federația Rusă dorește eșecul Uniunii Europene, acest lucru trebuie știut. Favorizează orice politician care pune Uniunea Europeană sub semnul întrebării. Așa cum îl aveți pe Liviu Dragnea, care de dimineața până seara spune: Uniunea Europeană ne vrea răul, ne călărește, lucruri neadevărate. Realitatea este că de când România a aderat la UE noi am plătit 17 miliarde de euro în bugetul UE, iar în exact aceeași perioadă am reușit să absorbim 51 de miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile.

”Trebuie să mergem să măturăm și mereu pe unde a fost PSD-ul”

– Ce fel de adversar este PSD-ul într-o campanie electorală?

– Este cel mai mare adversar pentru noi și un adversar după care trebuie să mergem să măturăm și mereu pe unde a fost PSD-ul trebuie să spunem oamenilor adevărul. Liviu Dragnea, prim-ministrul și miniștrii sunt obișnuiți să fie tratați ca niște regi în România, or în Uniunea Europeană ei sunt tratați pe măsura valorilor și asta îi supără. De aceea încearcă să introducă un curent antieuropean în România.

– Spuneți că trebuie să măturați după PSD și să aduceți adevărul la suprafață. Pe de altă parte, niște colegi de-ai dv. au împărțit pliante cu minciuni despre Alianța USR – PLUS.

– Vă spun sincer, am văzut acel caz pe rețelele de socializare, ca orice cetățean. Nu am știu de intenția lor înainte, la fel cum nu a știut nimeni de la conducerea din București. Imediat, organizația de tineret a acționat, i-a exclus pe cei doi tineri, ca semnal că acel lucru nu este acceptabil.

– Ce părere aveți de USR-PLUS?

– PNL este singurul partid care poate obține ceva pentru România în Parlamentul European în următorii cinci ani. Suntem membri ai principalei familii politice la nivel european, ai PPE. Noi când vom cere ceva în Europa vom obține, fiindcă la conducere sunt aliații noștri.

”Hoțul la guvernare este un pericol pentru fiecare român cinstit”

– USR-PLUS au realizat campania Fără penali în funcții publice. Au cerut un referendum, inițiat de președintele Iohannis. Ce părere aveți de campanie, căreia cei de la PNL i-au mai pus bețe în roate. Pe de altă parte, ce părere aveți de referendum?

– Despre campanie, vă spun: și eu cred că România nu trebuie să aibă oameni politici condamnați, oameni sub urmărire penală în funcții publice, E foarte clar.

– Dar și în PNL sunt condamnați care încă sunt în funcție.

– Hoțul la guvernare este un pericol pentru fiecare român cinstit, de aceea și părerea mea este că în România nu trebuie să existe oameni condamnați penal în funcții publice. Referendumul inițiat de președintele Iohannis este o idee foarte bună, eu voi participa la referendum, voi chema oamenii la referendum, voi vota da.

