Când a deschis mașina cu numere de Timiș, din ea au sărit opt migranți. Aceștia s-au făcut imediat nevăzuți. Șoferul român nu părea foarte surprins de „încărcătura” pe care o avea și de care scăpase, a informat themirror.co.uk.

„Nu am văzut niciodată așa ceva. Trecusem de Dartford, eram în Essex și am trecut prin tunelul din stânga, celălalt camion, prin cel din dreapta”, a declarat șoferul Sam Hollamby. „Când am ieșit din tunel am văzut niște brațe care ieșeau din remorcă și am încercat să îi atrag atenția șoferului”, a continuat el.

Au aruncat cu sticle și cu o pilotă

„Când șoferul nu a oprit [cei din remorcă] au început să arunce sticle și apoi au aruncat o pilotă. Șoferul a încercat să oprească camionul pe o altă șosea, dar s-a răzgândit rapid, ceea ce am găsit ciudat', a continuat Hollamby.

„Celălalt șofer a intrat în fața lui și a reușit să îl oprească, atunci a tras tirul pe podul Ockendon, pe M25”, a mai declarat conducătorul auto.

Acesta a mai spus că i s-a părut ciudat că tirul a tras chiar într-o stație de autobuz. „Nu părea deloc uimit. Noi am rămas perplecși. Nu a verificat camionul, doar s-a urcat la volan și a pornit din nou”, a mai spus britanicul.

Cei doi martori au filmat momentul în care bărbații coborau din mașină, înveliți în pături și haine.

Șoferul a venit la cel cel care filma și a încercat să îi explice că cei din remorcă s-au urcat, probabil, la controlul de frontieră de la Calais. Între timp, imigranții au escaladat gardul de pe autostradă și au fugit pe câmp.

Iadul alb i-a lăsat pe români în beznă. Un reporter a fost în weekend într-un sat din județul Ialomița, cel mai afectat de fenomenele extreme din ultimele zile