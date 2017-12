Petre Roman, primul premier de după căderea regimului comunist, în decembrie 1989, susţine că armata a avut un rol esenţial în victoria împotriva teroriştilor şi că fără intervenţia ei, am fi asistat la ”o baie de sânge”.

”Am ajuns la CC după măcelul de la ”Baricadă”. Pomenim prea rar despre acel măcel, probabil pentru că este simbolul faptului revoluţionar, al adevărului Revoluţiei. Am reuşit să scap de acolo. Pe tot perimetrul pieţei, din 81, câţi mai rămăsesem, 39 au fost ucişi. De acolo, a doua zi de dimineaţă, m-am dus la Politehnică. Şi, de acolo, când am văzut că mulţimea începea să se îndrepte tot către sediul CC-ului, eu cu un grup de 16 colegi de la catedră am reuşit să prindem o basculantă, care ne-a dus până pe Calea Victoriei. Am ajuns în piaţă, care era deja plină. Singurul lucru de care îmi amintesc cu claritate este că lumea striga: ”Armata e cu noi! Armata e cu noi!” Armata era cu noi, ăsta e adevărul.

Ministrul Apărării, Vasile Milea se sinucisese. A fost semnalul pentru Armată, că nu mai e dispusă să meargă cu dictatorul. Tragismul situaţiei lui Vasile Milea este că el îndeplinise ordinele lui Ceauşescu la Timişoara, şi la ”Baricadă”, şi cu toate acestea, Ceauşescu îl declarase trădător. Pentru că a refuzat să tragă, în dimineaţa zilei de 22 decembrie, să opereze ca represiune sângeroasă, ca să împiedice adunarea oamenilor în piaţă. Aflat între ciocan şi nicovală, Milea s-a sinucis. Generalul Victor Atanasie Stănculescu a dat ordinul ca armata să intre în cazărmi. Eu când am ajuns în piaţă, ordinul era dat deja, ca armata să intre în cazărmi. Militarii, care erau în blindate, pe tancuri, pe TAB-uri, au spus: ”Noi ne întoarcem în cazărmi”.

Când am ajuns, radioul nu difuza decât muzică, şi nu se întâmpla nimic. Asta e lucrul ciudat. Până când, la un moment dat, iese Ceauşescu pe balcon, din piaţă – eram vreo 100 000 de oameni – a ieşit un ”Huo!”, un fluierat. Eu eram chiar sub balcon. L-am văzut foarte bine pe Ceauşescu. S-a speriat îngrozitor, avea o figură de om înspăimântat. Imediat s-a întors înapoi. Şi, la scurt timp după aceea, a venit elicopterul şi am văzut cum s-a desprins pe aripa din dreapta a clădirii, şi am văzut fuga lui Ceauşescu.(…) Armata este în mentalul colectiv un simbol extrem de puternic şi, în acelaşi timp, foarte pozitiv”, a declarat Petre Roman, la ”Interviurile Libertatea Live”.