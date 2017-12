Petre Roman: ”Teroriștii au semănat teroare la Revoluția din Decembrie 1989”

Fostul prim-ministru, Petre Roman, a susţinut la ”Interviurile Libertatea Live”, că teroriştii au existat, făceau parte dintr-o structură specială, antrenată în România, erau foarte bine pregătiţi şi au fost fideli lui Nicolae Ceauşescu.

”Ce anume găseşte Parchetul Militar, urmează să vedem. (…) Armata, ca şi formă militară, nu putea să reacţioneze la ceea ce erau nişte ”franc-tireuri” (”luptător de gherilă”, ”loialist”, ”partizan”, ”soldat care, fără să facă parte din armata regulată, primea însărcinări în timpul unui război”, conform DEX, n. red.), nişte lunetişti. Erau în mod cert nişte diversionişti. Nu erau din afara ţării. Erau o unitate specială, de diversiune, gândită pentru a-i permite lui Ceauşescu, într-o situaţie dată, să aibă un respiro. Pentru că ei încetează să mai lupte, să mai tragă, în momentul în care Ceauşescu nu mai există. Această corelaţie, simplă, dovedeşte că după moartea lui Ceauşescu, nu mai aveau pentru ce să mai lupte.(…)

Au fost oameni la vârful armatei, care se temeau că armata participase la două situaţii, la Timişoara, şi la ”Baricadă”. Nu era armata, ci anumite unităţi, care au primit ordin. Dar implicarea armatei ca instituţie, de condamnat pentru o revoluţie, după părerea mea este şi incorect, absolut inacceptabil. (…) Dacă armata nu ar fi decis să îl abandoneze pe Ceauşescu, puteam să avem o situaţie de o gravă încordare şi o baie de sânge. (…) Armata a înţeles că a fost manipulată şi nu a mai acceptat. Teroriştii au semănat teroare. Au omorât oameni la întâmplare. Erau oameni perfect pregătiţi. Toate consemnările, mărturiile, cu privire la acele momente, eu, ca prim ministru instalat aşa, într-o surpriză totală pentru mine, am cerut, – altă modalitate nu cred că exista – ca procuratura militară să înceapă să verifice aceste mărturii. Asta s-a şi întâmplat. De ce aceste mărturii nu s-au transformat în adevăruri juridice, asta nu aş putea să vă spun. Dezordinea era tragică. Atâţi oameni au murit, din faptul că dezordinea informaţională creată nu a fost controlată. A fost un haos ca urmare a prăbuşirii tuturor instituţiilor. (…)

Am şi spus că Revoluţia Română a fost în bună măsură, o dezordine tragică. (…) Există vinovaţi pentru crimele de la Revoluţie. Sunt cei care au tras, şi care, în felul în care gândesc eu, au reprezentat elemente de diversiune, care nu au absolut nici o legătură cu noua putere instalată. Asta cel puţin din punctul meu de vedere. Nici ca prim-ministru nu am auzit. Acest tip de intervenţie nu poate fi considerat al armatei. Sub nici o formă nu vreau să admitem această acuzaţie extrem de nedreaptă”, a declarat Petre Roman.