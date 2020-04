De Cristian Otopeanu,

Un filmuleţ de 10 secunde în care o pisică se uită la TV şi îl vede pe Klaus Iohannis cu mască, după care o rupe la fugă, a fost lansat pe Facebook de „Spune şi TU NU #rezist” şi este un trucaj.

În imaginile originale, pisica se sperie, de fapt, de o pumă, după cum se poate vedea mai jos.

Autorul trucajului cu pisica şi Klaus Iohannis: „Mi-a luat 25 de minute să îl fac”

Libertatea l-a contactat pe autorul trucajului, acesta a confirmat că „clipul este un deep fake” și a acceptat să ofere informaţii despre imaginile care au amuzat toată România.

„Acum sunt în San Jose, California”, a început el explicaţiile.

Întrebat cât timp i-a luat să realizeze trucajul şi ce program de editare video a folosit, bărbatul a replicat: „20-25 de minute, am folosit After Effects (n.r. Adobe After Effects – aplicație digitală de efecte vizuale din suita Adobe)”.

Am peste 50 de ani şi am început editarea video în 2005, când am emigrat în SUA. Am învăţat singur. Editarea video este doar un hobby. Am terminat Electronică şi Telecomunicaţii pe vremea lui Ceauşescu, când şcoala era şcoală. Autorul clipului viral cu pisica şi Klaus Iohannis:

„Se putea şi mai bine, dar nu am avut timp pentru alte ajustări”, a încheiat bărbatul, care la final şi-a spus şi oful: „Mi l-au furat oamenii, au distribuit doar câţiva. Noroc că am pus trademark”.

Citeşte şi:

Imagini din spitalul din București pentru tratarea COVID-19 unde roboții vor lucra cot la cot cu personalul medical. Ce știu să facă UVD, Elena, Amelia și Escu

Povestea unei paciente care a intrat în spital suspectă de COVID-19, dar a decedat cu testul negativ. „Mama mea a murit cu zile. A fost abandonată de medici”

Cel care a donat statului aparate de plasmă convalescentă contra COVID-19 descrie ”caracatița din centrele de transfuzii din România protejată de un om din Ministerul Sănătății”