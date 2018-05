Scandal în comuna vasluiană Pogonești, după ce un băiat de 15 ani a fost încătușat de către polițiști la sărbătoarea satului. Familia adolescentului îi acuză pe oamenii legii de agresiune, în condițiile în care victima a suferit în timpul conflictului și o lovitură deasupra unuia dintre ochi. Reprezentanții Poliției Județene Vaslui susțin, însă, că acea plagă a apărut după ce băiatul s-ar fi lovit singur de un gard în timp ce se încerca încătușarea sa, așa cum s-ar observa și din imaginile înregistrate cu telefonul mobil de către un localnic care a asistat la incident.

În cele din urmă, adolescentul de 15 ani a fost urcat în mașina de poliție și dus la postul comunal, unde a primit o amendă pentru tulburarea liniștii și ordinii publice.

Întregul scandal în urma căruia polițiștii au intervenit pentru încătușarea băiatului de 15 ani a pornit la masa unei terase din Pogonești, pe timpul desfășurării zilelor comunei. Adolescentul era la o masă cu doi prieteni când, la un moment dat, unul dintre aceștia l-ar fi îmbrâncit pe motiv că nu vrea să dea un rând de bere.

Aflați în zonă, polițiștii au intervenit pentru aplanarea conflictului, însă, după cum se observă și pe înregistrarea video devenită virală în urma postării acesteia pe o rețea de socializare, totul s-a transformat într-un adevărat scandal. În timp ce oamenii aflați în zonă au început să țipe să-l lase în pace pe adolescent, încercând chiar să-l scoată din mâinile agenților, un polițist a strigat la oameni să tacă.

Un alt localnic care a asistat la incident a afirmat că polițiștii l-ar fi lovit și i-ar fi spart arcada.

”L-a lovit, i-a rupt arcada. Patru polițisti au fost pe el. L-au băgat în mașină. Băiatul a stat când i-au pus cătușe. Șeful de post i-a dat cu pumnul în ochi. Într-un fel, polițiștii au vrut să facă liniște, dar nu trebuia să îl lovească. S-au suit călare și l-au bătut. Noi ne uitam și am zis că nu trebuia să îl bată, este un copil”, a declarat Constantin Puiu.

Părinții băiatului de 15 ani consideră că polițiștii nu au procedat corect atunci când l-au încătușat pe fiul lor pentru că ”nu este interlop”. Ei cred că forțele de ordine ar fi trebuit să-i caute atunci, imediat după incidentul de la terasă, pentru a lămuri situația și a lua măsurile care se impuneau în cadru familial.

”Ei au glumit unul cu altul (n.red – băiatul cu cei doi prieteni ai săi), iar polițiștilor li s-a părut suspect și nu s-a dus la ăia mai mari, s-au dus la al meu. L-au luat de gât, l-au lăsat fără aer. I-au pus două perechi de catușe, l-au legat de gard, i-au spart arcada. În mașină, mi-a spus băiatul, i-au dat pe sub coaste. S-a dus un verișor și le-a spus să îi scoată cătușele pentru că nu este interlop. Nu este bun ce face Poliția la un minor. Trebuia să îl fi luat cu binele, să îl fi dus la post, să caute părinții. Vorbeam, luam măsuri. Orice copil se speria de un organ de poliție. Îl pune culcat, trei-patru polițiști pe el. Nu am probleme cu copilul, nu e agresiv, nu a dat în cap la oameni, nu are reclamații”, susține, la rândul său, Vasile Alexandru, tatăl băiatului.