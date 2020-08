„Situația unde avem presiune pe secțiile de Terapie Intensivă este zona de sud, Argeș, București, Prahova, Dâmbovița. De acolo am transferat pacienți în ultima perioadă. Ieri ultimul pacient a fost din Giurgiu către Târgu-Mureș. Încercăm să creștem numărul paturilor de Terapie Intensivă”, a declarat Raed Arafat, potrivit Brașov.Net.

Întrebat fiind dacă spitalul de la Braşov va primi pacienţi şi din alte zone, Arafat a spus că trebuie să existe colaborare între instituții.

„Nu este nici o ruşine să se transfere (n.r. pacienţi), nu este nici o ruşine să se colaboreze. Nu înseamnă că dacă ai transferat un pacient ţi-a căzut steaua. Este normal. Managementul unei astfel de situaţii se face pe plan naţional, nu pe plan local sau judeţean. Piteştiul e plin, am trimis aici, am trimis la Mureş, am trimis la Cluj”, a mai explicat șeful DSU.

Raed Arafat a precizat că în acest moment a crescut numărul paturilor de la ATI.

„Au crescut numărul paturilor de Terapie Intensivă, la Mureș avem deja 20 de paturi, sunt 6 pacienți acolo, unii transferați din sudul țării, mai avem la Cluj la Spitalul de Infecșioase unde până mâine totalul paturilor suplimentare este de 21, mai avem unitățile mobile de Terapie Intensivă.

Referitor la adoptarea unor măsuri mai stricte în zonele în care există focare de infecție, Arafat a explicat că autoritățile trebuie să aibă o evidență a cazurilor, iar unde se impune să se adopte și reguli ferme,

„Noi astăzi am solicitat tuturor județelor să facă analiza pe toate localitățile care au de la 3 cazuri la mie în sus, să vadă și restul criteriilor și, în localitățile care au probleme deosebite și în care se impune să se ia măsuri pentru limitarea răspândirii, să luăm aceste măsuri”, a declarat Raed Arafat.



Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, s-a aflat astăzi la Brașov unde a vizitat Spitalul Modular care va funcționa ca suport pentru Spitalul Județean Brașov și care va primi pacienți în stare gravă cu coronavirus.

