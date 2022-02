În filmarea de aproape un minut se vede cum o coloană de tancuri trec pe o stradă. Sunt mai mulți localnici, care se uită la ele. La un moment dat, un bărbat se urcă la propriu pe partea din față a unui tac. Merge așa câțiva metri. Apoi se dă jos și încearcă să împingă vehiculul militar. Apoi se așează în genunchi în fața tancului. Ceilalți oameni din jur se du să-l ridice de acolo.

„Nu s-a terminat încă cu mașinăriile rusești, ele deja… Oi, oi, oi, bărbate, ce… Doamne…”, se aude vocea femeii care filmează.

Vă avertizăm că urmează imagini cu puternic impact emoțional:

In Bakhmach, the Chernihiv region, Ukrainians are trying to stop Russian tanks with their bare hands. Such a courageous people. pic.twitter.com/AMDkbA4SFu