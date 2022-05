„Unitățile de apărare teritorială a Ucrainei au primit mitraliere Maxim model din 1910. Acest lucru a fost raportat de corespondenții de război care au acoperit cursul operațiunii speciale din Donbass.

Videoclipul, care a apărut pe rețelele de socializare, arată cum soldații apărării teritoriale ucrainene din orașul Krivi Rih studiază armele produse în urmă cu mai bine de o sută de ani.

Not a too rare thing in Donbas.

I think this is a Maxim M1910 version, I saw it with Ukraines 92nd Mechanized Infantry Brigade in the Promzona in 2018. Still in ranks in the 21st century.

“It shoots, it never gets jammed. What else do you want from a machine gun?” pic.twitter.com/9FCKlj0Hld