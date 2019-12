De Flavius Toader,

O discuție însuflețită între Emmanuel Macron, Justin Trudeau și Boris Johnson, la care s-a alăturat și premierul olandez Mark Rutte, a fost surprinsă în imagini, și parțial cu sunet, și s-a viralizat pe rețelele sociale.

Motivul: subiectul replicilor și în același timp ținta amuzamentului liderilor NATO pare a fi președintele american Donald Trump.

.@JustinTrudeau, @EmmanuelMacron, @BorisJohnson and other VIPs shared a few words at a Buckingham Palace reception Tuesday. No one mentions @realDonaldTrump by name, but they seem to be discussing his lengthy impromptu press conferences from earlier in the day. (Video: Host Pool) pic.twitter.com/dVgj48rpOP