În auditoriu erau 17 prieteni sau rude ale celor doi tineri, a dezvăluit dailymail.co.uk. Când s-a decis s-o ceară de nevastă, Brandon a știut că are mult de muncă ca s-o surprindă pe prietena lui.

Ea a reușit să atragă în planul lui un judecător, un avocat al apărării și un fals inculpat. Și apoi i-a spus lui Jen că nu poate lipsi de la pledoaria lui finală în acest „proces” greu.

„A fost cea mai mare surpriză trăită vreodată. Îi stă în caracter să facă gesturi ieșite din comun, dar de data aceasta a mers incredibil de departe. A fost incredibil”, a spus Jen, încă surprinsă de imensa surpriză care-i fusese pregătită.

Brandon și Jen s-au întâlnit în 2016, având o relație strict profesională, care, însă, curând, s-a transformat într-o poveste de dragoste. Deși credea că-l cunoaște bine pe iubitul ei, Jen nu s-a gândit că acesta a mințit-o când i-a spus cât de important este pentru el să vină în sala de judecată.

„Mereu am vorbit despre căsătorie și amândoi știam că vom ajunge să fim pentru totdeauna împreună, dar nu m-am gândit că ne vom căsători atât de rapid”, a mai explicat Jen.

Fata a început să plângă

„Când am lucrat împreună, mereu ne urmăream pledoariile celuilalt, așa că nu era neobișnuit pentru mine să merg în sala de judecată. N-am știut că acest proces a fost inventat și n-am fost foarte atentă.

Mi-a atras atenția faptul că unul dintre jurați semăna cu tatăl lui Brandon, ceea ce mi s-a părut distractiv. Apoi l-am văzut pe tatăl meu și am devenit foarte confuză. Când am zărit-o și pe sora mea, am știut că ceva se întâmplă. Când mi-a făcut propunerea, am început să plâng. Multe nu-mi mai amintesc, dar, din fericire, totul a fost filmat”, a mai spus Jen.

„Eram cu spatele la ea și n-am văzut că începuse să plângă. Când a spus «Da» au răsunat uralele tuturor. Judecătorul a spus atunci: «Brandon, ești condamnat pe viață». Și toată lumea a început să râdă”, a dezvăluit și Brandon.

„Am fost foarte îngrijorat că, din pricina programului ei foarte ocupat, va refuza să vină sau va întârzia. Acest lucru a fost singurul care mi-a dat emoții”, a mai spus Brandon.

Fotografii: North Foto

